I film di supereroi non sono esattamente il mio genere, è per questo che non ne ho mai diretto uno. Mi è stato chiesto più di una volta, ma non riesco a credere nel leggerezza della non-realtà della situazione dell’eroe di turno. Ho fatto un film del genere: Blade Runner, se ci pensate bene, è un fumetto, una storia dark raccontata in un mondo irreale. Quasi potreste metterci Batman o Superman in quel mondo e in quell’atmosfera, con l’unica eccezione che c’è una fottuta storia che funziona anziché l’assenza di trama!