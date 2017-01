Il 2017 inizia con un certo trambusto a Los Angeles. La redazione locale della CBS riporta infatti che durante la notte di capodanno la monumentale scritta Hollywood che si trova sulle omonime colline è stata vandalizzata da un gruppo di balordi e trasformata in(dove “weed” in inglese è il termine che indica la marijuana). Sembra una barzelletta, ma è avvenuto davvero: le due enormi lettere O che fanno parte della scritta sono state danneggiate e trasformate in E utilizzando della tela incerata, e al momento le autorità stanno indagando (riguardando i filmati della sorveglianza) per capire come possa essere successo. L’area infatti è transennata e solitamente non è accessibile.

Da notare che un fatto simile accadde il 1 gennaio del 1976.