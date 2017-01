Weekend atipico, quello di Capodanno: il primo giorno dell’anno, come ormai tradizione, segna l’uscita di un grande titolo, e nel 2017 è toccato adi Alessandro Siani. Solo che il 1 gennaio quest’anno è caduto di domenica, quindi la commedia è presente nella classifica del weekend pur avendo avuto un solo giorno di sfruttamento. Diversi altri titoli, poi, sono usciti venerdì e quindi hanno solo tre giorni di sfruttamento.

È Oceania a vincere il weekend di quattro giorni, con 2.9 milioni di euro di cui 1.1 incassati il giorno di Capodanno: ben 8.3 i milioni complessivi per il film d’animazione Disney. Secondo posto per Mister Felicità, grazie ai soli incassi di domenica che corrispondono a 1.8 milioni di euro. Al terzo posto Passengers debutta con 1.5 milioni di euro in tre giorni (di cui 790 a Capodanno). Quarta posizione per Il GGG, con 1.3 milioni di euro in tre giorni, mentre al quinto posto Poveri ma Ricchi incassa 1.2 milioni di euro e si porta a un totale di 5.8 milioni di euro. Sesta posizione per Rogue One, con 1.1 milioni di euro e un totale di 8.8 milioni di euro. Al settimo posto Miss Peregrine incassa 1.1 milioni di euro, per un totale di 5.2 milioni di euro, mentre all’ottava posizione Lion raccoglie 810mila euro e sale a due milioni complessivi.

Nona e decima posizione per Florence e Natale a Londra, entrambi con 644mila euro. Il primo sale a 1.7 milioni complessivi, mentre il secondo sfiora i quattro milioni complessivi.