Il 2017 sarà un anno interessante per il cinema di animazione: molte le major in campo, i titoli annunciati, i progetti in arrivo. Proviamo a fare, a oggi, un punto della situazione su alcuni dei i titoli più attesi, tra cartoni animati e ibridi tra animazione e live-action:

Diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, Coco sarà quanto di più vicino a un “musical animato” la Pixar abbia mai prodotto. Sarà incentrato su Miguel (Anthony Gonzalez), un ragazzo che sogna di diventare un musicista professionista come il suo idolo Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt), nonostante il divieto di suonare che vige nella sua famiglia. Miguel intraprenderà un avventuroso viaggio nella Terra dei Morti accompagnato dal simpatico scheletro Hector (Gael García Bernal), proprio alla ricerca del deceduto Ernesto de la Cruz.

“Il film non è propriamente un musical,” spiega Unkrich, “ma è ambientato in un contesto musicale.” Unkrich parla anche delle polemiche che hanno circondato il film nei primi mesi di sviluppo, quando ancora si intitolava Dia de los Muertos: “Ci hanno aiutato ad assicurarci di aver coinvolto più esperti possibile, e di esserci documentati al massimo per raccontare questa storia nel mondo migliore possibile. È una storia che vogliamo condividere con il mondo, ma per noi è altrettanto importante lo sguardo che avrà la comunità ispanica. Sentiamo questa responsabilità.”

L’uscita negli Stati Uniti è prevista per novembre del 2017.

Cars 3

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di auto da corsa super veloci, il leggendario Saetta McQueen viene improvvisamente scaraventato fuori dallo sport che ama. Per tornare in gioco dovrà chiedere l’aiuto di un giovane tecnico delle corse, Cruz Ramirez, che ha un piano tutto suo per la vittoria, oltre a farsi ispirare da Hudson Hornet e vivere alcune svolte inattese.

Diretto da Brian Fee, storyboard artist di Cars e Cars 2, e prodotto da Kevin Reher, Cars 3 uscirà il 16 giugno 2017 negli Stati Uniti e il 14 settembre in Italia.

Lego Batman – Il Film

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, Sin City), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa). L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 9 febbraio.

Cattivissimo Me 3

Cattivissimo Me 3, terzo capitolo del franchise d’animazione targato Illumination Entertainment, sarà nelle sale americane il 30 giugno 2017 e in quelle italiane il 24 agosto. Alla regia Pierre Coffin, Kyle Balda e Eric Guillon. La sceneggiatura è di Cinco Paul e di Ken Daurio.

Il film ruoterà attorno alle rivalità di famiglia. Gru scopre di avere un fratello di nome Dru, identico a lui in tutto e per tutto a parte una chioma bionda. Steve Carell, la voce di Gru, tornerà anche per il terzo capitolo e doppierà entrambi i fratelli. Il villain sarà Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio degli anni ’80 che ha preso una brutta strada. A doppiare il personaggio ci sarà Trey Parker (South Park).

Baby Boss

Dreamworks Animation e il regista di Madagascar vi invitano a conoscere il più insolito dei bambini. Il protagonista porta sempre un vestito e ha la voce e l’ironia di Alec Baldwin.Diretto da Tom McGrath, Baby Boss narra di una famiglia che si trova a dare il benvenuto a un piccolo nuovo arrivato. Il tutto, raccontato dal punto di vista di un inaffidabile narratore: un fantasioso bambino di 7 anni di nome Tim. Il film sarà nelle sale americane a partire dal 30 marzo del 2017.

Paddington 2

A onor del vero, come il primo capitolo, si tratta di un live-action con protagonista un personaggio animato in CGI. Hugh Grant e Brendan Gleeson sono i nuovi nomi del cast che vede il ritorno di Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Madeleine Harris e Samuel Joslin, con Ben Whishaw come voce originale di Paddington.

Nel sequel, l’orsetto è ormai diventato un membro stabile tanto della famiglia Brown quanto del quartiere di Windsor Gardens. Mentre è intento a ricercare il regalo perfetto per sua zia Lucy, Paddington trova un libro pop-up davvero unico e peculiare nel negozio di antichità del Signor Gruber e comincia a svolgere una serie di bizzarri lavoretti per guadagnare i soldi necessari all’acquisto. Ma quando il libro viene rubato, toccherà a Paddington e ai Brown scoprire il ladro.

Hugh Grant interpreterà Phoenix Buchanan, la celebrità locale di Windsor Gardens. Brendan Gleeson sarà “Knucles” McGinty, noto scassinatore. L’uscita del film nel Regno Unito è prevista a novembre del 2017.

The LEGO Ninjago Movie

Ispirato dalla popolarissima linea di giocattoli, The LEGO Ninjago Movie è la storia di sei giovani Ninja che hanno il compito di difendere l’isola in cui vivono, Ninjago. Di notte sono combattenti incredibilmente dotati che combattono i cattivi e i mostri impiegando la loro fantastica flotta di veicoli. Di giorno, sono dei regolari adolescenti che si ritrovano a fronteggiare il loro più grande nemico: il liceo!

Nel cast vocale troveremo anche Dave Franco (Lloyd), Michael Peña (Kai), Abbi Jacobson (Nya), Kumail Nanjiani (Jay), Zach Woods (Zane) e Fred Armisen (Cole).

Quest’anno è stato diffuso il corto promozioanle The Master: A Lego Ninjago short, che ha dato un assaggio di cosa aspettarsi dal personaggio del Maestro Wu, doppiato da Jackie Chan. L’uscita del film è prevista per settembre del 2017.

The Emoji Movie

Arriverà nelle sale nordamericane il 4 agosto 2017. Scritto da Eric Siegel e Anthony Leondis e diretto da quest’ultimo, il progetto è finito nelle mani della Sony dopo una vera e propria asta. Nulla sappiamo sulla trama, ricordiamo che il nome Emoji, che significa “immagine + carattere”, è stato ideato in Giappone alla fine degli anni novanta.

Capitan Mutanda

Capitan Mutanda è l’alter ego del Signor Grugno, direttore della scuola elementare di Piqua in Ohio. Nella stessa scuola vi sono anche Giorgio Giorgi e Carlo de Carlis, bambini terribili che si divertono a combinare guai più grossi di loro.

Carlo e Giorgio, nel primo romanzo della serie, ipnotizzano con un anello 3D il direttore, che da allora si trasforma in Capitan Mutanda ogni volta che sente uno schiocco di dita. Il costume di questi consiste nelle sue stesse mutande e in una tenda di poliestere rossa usata come mantello. Dopo aver ingerito il Super Succo, Capitan Mutanda acquisisce anche molti superpoteri, e può ritrasformarsi nuovamente nel Signor Grugno solo con l’acqua fredda. Nella finzione narrativa, Giorgio e Carlo scrivono rispettivamente testi e disegni delle avventure originali di Capitan Mutanda, fumetti di cui sono cosparsi i libri della serie.

Capitan Mutanda (Captain Underpants) è l’adattamento animato targato Dreamworks Animation tratto proprio dalla serie di romanzi creata da Dav Pilkey negli anni ’90. Diretto da David Soren (Turbo), approderà nelle sale americane il 2 giugno 2017.

The Nut Job 2

Jackie Chan dovrebbe far parte del cast di doppiatori di The Nut Job 2, sequel del film d’animazione del 2014 arrivato nel nostro paese con il titolo Nut Job – Operazione Noccioline. Il primo capitolo, costato “solo” 42 milioni di dollari, ne ha incassati 120 in tutto il mondo.

Il film seguirà le vicende di Spocchia, uno scoiattolo che dovrà unire le forze con i suoi amici animali per impedire la costruzione di un parco di divertimenti pronto a sorgere nel loro territorio. Chan dovrebbe prestare la sua voce a Mr. Feng, un topo a capo di una banda di suoi compari. Will Arnett, Maya Rudolph e Katherine Heig torneranno rispettivamente nei ruoli di Spocchia, Sottiletta e Andie.

Cal Brunker dirige la pellicola da una sceneggiatura di Scott Bindley e Bob Barlen. L’uscita del film negli Stati Uniti è prevista per agosto 2017.

Surf’s Up 2 – WaveMania

La Sony Pictures Animation e WWE Studios hanno annunciato la loro collaborazione nella realizzazione di Surf’s Up 2: WaveMania, sequel del film animato del 2007 Surf’s Up.

In questa nuova avventura Cody Maverick, diventato un affermato surfista, convincerà una gang di surfisti noti come The Hang 5 (doppiati dalle star della WWE John Cena, The Undertaker, Triple H, WWE Diva Paige e Mr. McMahon) ad unirsi a lui nel viaggio alla ricerca di The Trenches (la Trincea), leggendario luogo in cui si trovano le onde più alte del mondo. Cody scoprirà ben presto che la vita che si è lasciato alle spalle è probabilmente più eroica di tutte le mortali sfide che le onde hanno da offrire.

Henry Yu (protégé di Genndy Tartakovsky) farà il suo debutto alla regia con questo progetto, co-finanziato da Sony Pictures Animation e WWE Studios.

La pellicola debutterà nelle sale americane nel corso del 2017, in tempo per festeggiare il 10° anniversario del primo film.

Mary and the Witch’s Flower

Studio Ponoc, fondato dall’ex produttore dello Studio Ghibli Yoshiaki Nishimura, ha annunciato il suo primo lungometraggio animato: Mary and the Witch’s Flower. L’uscita in Giappone è prevista per l’estate del 2017.

