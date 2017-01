In rete è approdato il primo trailer di, dramma (inizialmente intitolato Blackbird)diretto dacon protagonisti(Rogue One: a Star Wars Story) basato su un’opera del drammaturgo David Harrow.

Nella pellicola Ray (Mendelsohn) deve affrontare il proprio passato quando una ragazza di nome Una (Mara) si presenta improvvisamente nel suo ufficio. I due in passato avevano avuto una relazione illecita per il quale l’uomo era stato arrestato. Dopo quel fatto Ray si è ricostruito una nuova vita per se stesso, mentre Una è ancora in cerca di risposte.

Il film, presentato in anteprima ai festival di Telluride e di Toronto, non ha ancora una data di uscita nelle sale americane.

Ecco il trailer:

FONTE: TheFilmStage