Il 2017 si apre con un bel po’ di gelo per i fan dei film della DC.

Intervistato da The Guardian, Ben Affleck ha aggiornato sul progetto di The Batman, il film scritto, interpretato, prodotto e potenzialmente diretto da lui, che farà parte dell’Universo Cinematografico DC:

L’idea è quella, che io lo diriga e lo interpreti. Ma non è ancora una cosa sicura, e non abbiamo ancora una sceneggiatura. Se il film non mi sembrerà fantastico come spero, non lo farò.

Un aggiornamento che suona più come una frenata, anche se i più ottimisti potrebbero vederla più come una rassicurazione, e cioè che il team DC intende impegnarsi al massimo per ottenere una sceneggiatura “fantastica”. Detto questo, se il film si farà le riprese inizieranno nel 2017, in quanto la Warner Bros. ha messo The Batman tra le priorità rinviando addirittura il sequel di Justice League.

