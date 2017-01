Abbiamo pubblicato i film più attesi del 2017 da parte della redazione di BadTaste, ma ci sembrava meritassero una classifica a parte i film che attendiamo di più tra quelli che ci aspettiamo di vedere nel circuito dei festival. Un po’ perché si tratta di un settore di produzione dove l’uscita non è mai veramente chiara fino a che non avviene (non come per gli studios che fissano una data anni prima), un po’ perché sono campionati e attese molto diverse.

Nondimeno esistono una serie di progetti tra l’esaltante e il preoccupante che sono contesi tra i maggiori festival. Autori stabiliti, noti e immortali ma anche i film di chi, uno o due anni fa, ha impressionato con esordi folgoranti e deve dimostrare di non essere una one hit wonder, graditi ritorni di registi che mancavano da anni e l’annuale film di Woody Allen che non è in classifica perché gioca in un campionato tutto suo. Ogni anno.

Questi quindi sono i 15 film che probabilmente faranno il loro esordio in uno dei grandi festival di quest’anno e che aspettiamo con acquolina in bocca. Sotto invece trovate una serie di menzioni speciali, film che comunque vedremo quest’anno e molto probabilmente in un festival, ma che suscitano emozioni contrastanti, se non proprio puro terrore.

Le Poirier Sauvage di Nuri Bilge Ceylan

Fresco di palma d’oro arriva l’autore turco di Iklimer e C’Era Una Volta in Anatolia che, dopo Un Racconto d’Inverno, ora si è dato ad una storia di nuovo nelle corde del suo cinema rarefattissimo: uno scrittore che non riesce a farsi pubblicare è distrutto dai debiti di suo padre. Per molti è una sinossi insufficiente per lui basta e avanza. Chosun di Lee Chang Dong

Sono 7 anni che non si vede un film di questo cineasta immenso, da Poetry (ma Oasis è il capolavoro quello che lo rese famoso). Chosun è un thriller su una donna la cui vita è intrecciata a due uomini, uno ricco e uno povero. Sarebbe la prima volta per lui con una trama così dinamica. Wicked Games di Ulrich Seidl

Torna al cinema di finzione Ulrich Seidl e lo fa con una storia di cui si sa pochissimo: due fratelli a cui torna a far visita il passato. Fine. La trilogia dei ciccioni e del paradiso era stato l’ultimo exploit finzionale ma i due documentari che sono seguiti (In the Basement e Safari) sono stati la vera svolta della sua carriera. Pinocchio di Matteo Garrone

Già inserito nella classifica dei più attesi in generale, è il primo dei nostri film sicuramente prenotato da un grande festival (se ci vuole andare). Le riprese iniziano in primavera, Geppetto lo fa Servillo ed è il progetto definitivo per un cineasta ossessionato dalle favole ma amante di un’estetica dura e realista. A occhio e croce sarà pronto per Dicembre. Wonderstruck di Todd Haynes

Ci sono due linee temporali, due piani di narrazione (come in Velvet Goldmine), ed entrambe seguono storie di formazione di ragazzi tratte dal libro omonimo di Brian Selznick. Pare che una delle due, quella che si svolge nel passato (1927 anno dell’introduzione del sonoro nel cinema) sia tutta muta. Se ci aggiungete che Selznick è anche autore del libro cinematograficissimo da cui è stato tratto Hugo Cabret tutto torna. The Shape of Water di Guillermo del Toro

Se Dio vuole Del Toro è tornato al cinema che aveva impressionato tutti, a storie in costume che fingono di avere al centro eventi fantastici ma in realtà il vero racconto lo fanno con lo sfondo in cui si muovono i mostri esistiti veramente. Almeno così pare, visto che stavolta si parla di Guerra Fredda e di una love story fantasy con Sally Hawkins, Michael Shannon e Richard Jenkins. Mother di Darren Aronofsky

Non è chiaro se sia un film di violenza o uno di intrusione psicologica (conoscendo il tipo più la seconda direi), di certo in questo film con Javier Bardem e Jennifer Lawrence c’è una giovane coppia che riceve una visita che non avrebbe voluto ricevere.

Aronofosky deve riprendersi da Noah, e questo sembra il soggetto giusto. The Florida Project di Sean Baker

Dopo Tangerine l’asticella è altissima. Su questo film su una bambina di 6 anni che passa un’estate di divertimento a Disney World mentre i genitori vivono terribili difficoltà, poggiano molte delle aspettative e valutazioni sulla consistenza di un talento che è apparso subito purissimo. Brawl in Cell Block 99 di S. Craig Zahler

Chi ha visto Bone Tomahawk si è chiesto chi sia la persona che l’ha diretto. Un amante del genere o un regista d’autore? Cosa ha in testa Zahler? Cosa gli piace? Qual è veramente il suo stile? Questo film di prigione e botte (lo dice il titolo) in cui un ex pugile finisce in un carcere violentissima (pare la trama di Undisputed) con Vince Vaughn, Don Johnson e Udo Kier, ha il cast giustissimo per non dare risposte ma suscitare ancora più domande. Molly’s Game di Aaron Sorkin

L’aveva detto e l’ha fatto, il più grande sceneggiatore di Hollywood esordisce alla regia con la storia di una ex pattinatrice diventata imprenditrice del poker, la quale è anche ricercata dall’FBI. Impossibile capire davvero di cosa parli ma pochi come Sorkin godono di fiducia. Ci sono Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner. Based on a True Story di Roman Polanski

Torna Roman Polanski e per di più con un thriller! Era dal bellissimo L’Uomo Nell’Ombra che non capitava. Qui poi la trama non è nemmeno troppo lontana da quel film, Eva Green è infatti una scrittrice che si fa coinvolgere da un ammiratore segreto in non si sa cosa. La chicca è che il film è scritto da Olivier Assayas. The Death Of John F. Donovan di Xavier Dolan

Anche questo stava nella classifica generale dei più attesi. C’è poco da dire. È il primo film americano di Dolan, ci sono star, bambini e una specie di campagna di odio. Forse. Ma basta e avanza così. Mektoub is Mektoub di Abdellatif Kechiche

Impossibile fare seguito a quel capolavoro di La Vita d’Adele con qualcosa all’altezza. A giudicare dalla trama ora siamo in quel campo che orbita intorno all’autobiografico. La storia è quella di uno sceneggiatore che vive male il suo ritorno nel paesino sul mediterraneo da cui è originario. Anche solo qualcosa dalle parti di Venere Nera o Cous Cous andrebbe più che bene. The Sisters Brothers di Jacques Audiard

Primo film americano per il più interessante cineasta di Francia. Nessun suo connazionale è mai riuscito davvero a fare film di valore oltreoceano (forse Aja, ma la sua stella appare già appannata), lui ci prova con una storia perfetta per le sue corde: John C. Reilly e Joaquin Phoenix sono due fratelli assassini sulle tracce di un cercatore d’oro nel deserto dell’Oregon nel 1850. Okja di Bong Joon-ho

Dopo Snowpiercer Bong Joon-ho sembra aver dimostrato di poter fare film anche fuori dalla Corea del Sud. Certo non è arrivato alle vette di perfezione di The Host o Memories of Murder, quella sofisticazione nella costruzione del racconto e delle inquadrature non l’ha più trovata, ma c’era di che essere felici lo stesso. Ora Jake Gyllenhaal, Paul Dano e Tilda Swinton sono presi nella storia di una donna (coreana) che vuole impedire ad una multinazionale di rapire il suo migliore amico, una bestia gigante chiamata Okja.

MENZIONI SPECIALI