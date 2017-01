Proprio come nel 2016, anche il 2017 è iniziato all’insegna diè stato infatti il campione del weekend di Capodanno, rimanendo in testa per la terza settimana consecutiva. Sono disponibili le stime ufficiali del weekend di quattro giorni (venerdì-lunedì), nel quale il film di Gareth Edwards ha incassato ben 64.3 milioni di dollari, portandosi a ben 439.7 milioni di dollari complessivi e diventando il tredicesimo maggiore incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti. In tutto il mondo, il film ha incassato 790 milioni di dollari, e deve ancora uscire in Cina.

Seconda posizione per Sing, che raccoglie 56.4 milioni di dollari, un altro grande risultato per la Illumination Entertainment: complessivamente il film d’animazione sale a 180 milioni di dollari negli USA, che diventano 280 nel mondo. Ne è costati 75.

Al terzo posto Passengers incassa 20.7 milioni di dollari nei quattro giorni, portandosi a 66 milioni di dollari complessivi: decisamente pochi se si pensa che il film è costato 110 milioni di dollari. Globalmente le cose non vanno molto meglio, con 126 milioni complessivi, anche se mancano ancora diversi territori.

In quarta posizione, un altro successo Disney: Oceania incassa 14.3 milioni in quattro giorni, salendo a 213.3 milioni di dollari, per un totale di 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Chiude la top-five Why Him?, con 13 milioni di dollari e un totale di 38 milioni di dollari, che salgono a 52 nel mondo.

Sesto posto per Barriere, il film di Denzel Washington incrementa gli incassi rispetto al weekend precedente, raccogliendo 12.7 milioni di dollari e sale a 32.4 milioni complessivi. Subito sotto, La La Land ottiene ben 12.3 milioni di dollari, incrementando notevolmente gli incassi rispetto al weekend di Natale, per un totale di 37 milioni (65 nel mondo). Nei 750 cinema in cui è distribuito il musical di Damien Chazelle la media è di oltre 16mila dollari, ovvero la migliore di tutta la top-ten. Il prossimo weekend verrà ampliato a 1500 cinema, in vista dei Golden Globes.

Al nono posto Manchester by the Sea incassa 5.4 milioni di dollari e sale a 30 milioni complessivi, incasso analogo per Animali Fantastici e Dove Trovarli, al decimo posto con 5.4 milioni di dollari e 225 milioni complessivi. Nel mondo il blockbuster sale a 776 milioni di dollari.

Da notare le ottime performance in limitata di 20th Century Women (146mila dollari in quattro cinema) e Hidden Figures (1.1 milioni di dollari in 25 cinema, con 45mila dollari di media, la migliore della classifica).