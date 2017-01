Nuovo record, verosimilmente poco gradito ai produttori, per Deadpool. Il film di Tim Miller dedicato al Mercenario Chiacchierone risulta infatti il titolo che, nel 2016, ha registrato il maggior numero di download illegali. A rivelarlo è Torrent Freak, che ha diffuso una classifica con i titoli più scaricati in rete prima di essere diffusi ufficialmente online sulle piattaforme dedicate. Ve la riproponiamo qui di seguito:

1. Deadpool (20th Century Fox)

2. Batman v Superman: Dawn of Justice (Warner Bros.)

3. Captain America: Civil War (Marvel Studios)

4. Star Wars: Il Risveglio della Forza (Lucasfilm)

5. X-Men: Apocalisse (20th Century Fox)

6. Warcraft – L’Inizio (Universal Pictures)

7. Independence Day: Rigenerazione (20th Century Fox)

8. Suicide Squad (Warner Bros.)

9. Alla Ricerca di Dory (Pixar)

10. Revenant – Redivivo (20th Century Fox)

Nonostante i download illegali, gran parte dei titoli presenti in lista si sono rivelati successi al botteghino, con eccezioni come Independence Day: Rigerenazione e casi particolari come Warcraft – L’inizio, che ha recuperato i magri incassi sul mercato americano con una buona performance in Oriente. L’anno scorso, il film più piratato dell’anno era stato Interstellar di Christopher Nolan.

Cosa ne pensate? Potete dircelo nei commenti o in questo post del forum supereroi.

Scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, diretto da Tim Miller, Deadpool è approdato nei nostri cinema il 18 febbraio.

Nel cast Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Ed Skrein, Gina Carano. Tra i personaggi vi sarà anche Colossus, ma non verrà più interpretato da Daniel Cudmore.

Fonti: ThePlaylist, TorrentFreak