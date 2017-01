Spoiler

Il tempo vola anche quando si è un mago o una strega. Ok, anche quando si è un Babbano. Ma ora che il 2017 è arrivato, vale la pena constatare che si tratta di un anno importante per l’universo di Harry Potter. I libri e gli adattamenti cinematografici sono usciti da molto tempo ma, se non ne conoscete ancora le vicende e volete avventurarvi nella lettura dei volumi o nella visione dei film, sappiate che quanto segue contiene grossi spoiler.

L’epilogo di Harry Potter e i Doni della Morte è infatti ambientato 19 anni dopo la Battaglia di Hogwarts. Nonostante quattro dei sette libri della saga letteraria siano usciti nel corso del nuovo millennio, la vicenda è ambientata negli anni 90, con parte del pre-epilogo de I Doni della Morte ambientato nel 1998. Non c’è una timeline precisa nei libri, ma può essere dedotta attraverso alcuni opportuni riferimenti, come la celebrazione del 500esimo anno della morte di Nick Quasi Senza Testa in Harry Potter e la Camera dei Segreti, durante la quale sulla torta appare la scritta:

…il che suggerisce che l’anno nel quale è ambientato La Camera dei Segreti è, di fatto, il 1992. Gli anni seguenti, dunque, portano la vicenda al 1998. E, dunque, l’epilogo che ha luogo 19 anni dopo il confronto con Voldemort si svolge proprio nel 2017. Quest’anno.

Alla fine della storia narrata nei sette libri, Harry, Ron e Hermione sono adulti e accompagnano i loro figli verso il binario 9 e 3/4, che porterà una nuova generazione a Hogwarts.

Parte dell’epilogo de I Doni della Morte ricorre poi in Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, in scena a Londra nel West End. Oggi, l’universo dei Maghi rivive sul grande schermo nel franchise lanciato con Animali Fantastici e Dove Trovarli, che segue le avventure del magizoologo Newt Scamander e che è stato scritto per il cinema proprio da J.K. Rowling. Il film con Eddie Redmayne è stato il primo di cinque capitoli. Il magico universo creato dalla scrittrice inglese ha ancora molto da dire, nei prossimi anni.

Fonte: CinemaBlend