Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione dell’ annuncio di Fottuti Musi Verdi a Chi? , uno spin-off a fumetti, è stato rivelato quando uscirà, il film dei the JackaL prodotto da Cattleya: la pellicola arriverà nelle sale italiane a

Jacopo Paliaga e French Carlomagno realizzeranno il fumetto, che sarà lungo 128 pagine a colori e arriverà nei negozi a fine marzo grazie a BAO Publishing. La storia includerà i personaggi e del film e ne arricchirà l’universo narrativo:

Così descrive il fumetto uno dei due autori, Paliaga:

FMVAC? è un buddy movie fantascientifico che mette assieme il Tenente Ruzzo Simone, protagonista del libro (e di parte del film), con il Presidente degli Stati Uniti d’America, che per semplicità e per non finire in prigione chiameremo solamente Donny. I due sono a caccia di alieni, anzi, di musi verdi, intenti a contrastare una cellula terroristica extraterrestre (tipo l’ISIS di Marte) in grado di alterare la realtà. È un libro pieno di occhi, ci sono occhi ovunque, tantissimi occhi. E c’è Optimus Prime, quello della prima serie animata degli anni ’80, non quello di Michael Bay. Detta così sembra ‘na cazzata, ma invece ha perfettamente senso.

Abbiamo cominciato il libro a metà dicembre e lo dobbiamo consegnare tra un mese. Augurateci un “in culo alla balena di Pinocchio”, per favore.