Qualche giorno fa la HBO ha anticipato al 7 gennaio la messa in onda del documentario. Oggi vi possiamo annunciare che sarà Sky a trasmettere in Italia l’atteso film, probabilmente (ma non è ancora ufficiale) in contemporanea con gli Stati Uniti.

Vi terremo aggiornati a riguardo, a breve vi proporremo anche la nostra recensione del documentario, che racconta il rapporto madre-figlia tra le due stelle del cinema, e in particolare la loro quotidianità da “vicine di casa” nel complesso di Beverly Hills dove vivevano. Negli ultimi mesi il film ha fatto il giro dei festival, e ha ricevuto plausi sia al Telluride Film Festival che al New York Film Festival.