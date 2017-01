Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

L’omosessualità nel mondo dei supereroi è una tematica che viene affrontata a viso aperto già da un po’ negli albi a fumetti di questo o quel filone.

Al cinema invece non abbiamo ancora visto coppie dello stesso sesso perché le major vogliono evitare di alienarsi le simpatie di mercati decisamente meno tolleranti verso i diritti della comunità LGBT.

Poi però c’è il seguito di Deadpool per cui Ryan Reynolds non esclude affatto la possibilità di esplorare la pansessualità del Mercenario Chiacchierone. Nel primo episodio, Wade Wilson era serenamente fidanzato con Vanessa (Morena Baccarin) e, durante il divertente montaggio di “scene romantiche” fra la coppia, lo vedevamo anche intento a “restituire il piacere” alla sua lei armata di strap-on.

L’attore canadese ha avuto modo di spiegare meglio la sua visione delle cose a Variety:

Per Deadpool l’amore non è quello che potrebbe essere per Batman o qualcun altro. Potremmo giocare di più con questo aspetto. È un outsider in ogni modo, maniera e forma.