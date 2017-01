Dopo la sonora smentita circa un fantomatico cammeo dinei panni di Deadpool indi, non si placa il dibattito circa le possibilità (puramente ipotetiche) di un film con entrambi i supereroi.

Reynolds, in particolar modo, ha ribadito in un’intervista a Variety di essere aperto all’idea di un film con entrambi i personaggi. Sulla faccenda, Jackman rimane invece molto scettico. Come dichiarato da Reynolds:

Amo interpretare Deadpool, finché vorranno me nei suoi panni. Abbiamo idee e riferimenti per vari film. [In merito a Hugh Jackman] non ho idea se sarò in grado di fargli cambiare idea.

Jackman, come saprete, considera Logan la sua ultima apparizione nei panni del celebre mutante. Non ha bocciato senza mezzi termini la possibilità di un film con Wolverine e Deadpool, ma ha più volte palesato la sua esitazione:

Su questo tendo a esitare. Anche a livello di timing, potrebbe non essere un buon momento.

Reynolds, dal canto suo, ha già avuto modo di spiegare perché è aperto all’idea di un intero film con i due personaggi ma non alla breve partecipazione di uno dei due eroi nel film dell’altro. Giorni fa, l’attore ha ribadito che il film di Mangold con Hugh Jackman non ha nulla a che vedere con il tono delle vicende del film sul Mercenario Chiacchierone che ha girato con Tim Miller:

Mi piacerebbe un film con Deadoool e Wolverine, ma Logan è un lungometraggio che ha perfettamente vita propria. Quello sboccato vestito di rosso non si integrerebbe con il tono del film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.

Fonti: Collider, CinemaBlend, Variety