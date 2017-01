, tra i creatori di Deadpool, il produttoree la Fundamental Film stanno facendo squadra conper portare sul grande schermo un adattamento dei fumetti di. L’idea, ancora in fase di definizione, è quella di lanciare un franchise.

In proposito, Liefeld ha dichiarato:

Negli ultimi 25 anni, da quando è stata lanciata la Image comics, sono stato abbastanza fortunato nel vedere il potere di queste storie e di questi personaggi far parte di diverse generazioni di appassionati. Essere in grado, oggi, di lavorare con Akiva Goldsman e con Graham King, autorità nei rispettivi settori, per portare alla luce questi personaggi e i loro conflitti sul grande schermo è decisamente un sogno divenuto realtà!

King, al momento impegnato nei lavori del nuovo adattamento di Tomb Raider, ha dichiarato:

Rob possiede un’innata abilità nel creare storie uniche con personaggi indimenticabili. Queste storie sono fantastiche e non riuscirei a immaginare dei partner migliori di questi, insieme al team della Fundamental Films.

Fundamental Films ha sede a Shanghai, e possiede una parte importante della EuropaCorp, la compagnia che finanzia i film di Luc Besson e che distribuirà in Cina, in estate, Valerian e la Città dei Mille Pianeti. I fumetti di Extreme Universe, nove in tutto, includono oltre 100 personaggi.

