La versione Minifigure diprotagonista dello spin-off diin uscita il 9 febbraio in Italia è al centro di due nuovi promo del cartoon.

In uno lo vediamo impegnati con i filtri da applicare alle foto postate su Internet mentre nell’altro, realizzato in partnership con Sky, con una squadra di “nerd” intenti a posizionare il decoder della nota piattaforma satellitare.

Eccoli qua sotto:

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).