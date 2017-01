Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

È alquanto risaputo che, all’epoca,abbia deciso di non indossare nuovamente il costume del Crociato di Gotham indopo l’abbandono del progetto da parte di

L’attore, che ritroveremo presto sul grande schermo in The Founder prima e Spider-Man: Homecoming poi, durante l’Award Chatter Podcast dell’Hollywood Reporter ha toccato brevemente la questione. Keaton ha spiegato che, nonostante i molteplici incontri avuti, tanto lo script quanto l’attitudine del nuovo regista scelto dallo studio, Joel Schumacher, hanno contribuito a fargli decidere di rispondere con un “No, grazie”.

Lasciatemi semplificare la cosa per tutti voi: faceva schifo. Lo script non era mai di buon livello e non capivo perché [il regista, ndr.] volesse fare quello che voleva fare. Avevo compreso che le cose non stavano andando per il verso giusto quando mi disse “Ma perché deve essere tutto così dark?”.