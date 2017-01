Sono state annunciate oggi le nomination all’edizione 2017 dei premi della, il potente sindacato degli sceneggiatori, la cui premiazione si terrà in due cerimonie in conemporanea a New York e Los Angeles il 19 febbraio.

Al contrario di diversi premi di categoria, i premi della WGA fanno le stesse identiche distinzioni degli Oscar nel premiare le sceneggiature, dividendole in film originali e adattamenti (con l’aggiunta però dei documentari). Ricordiamo che i WGA tendono a essere dei forti indicatori per gli Oscar, soprattutto nell’assegnazione dei premi: l’anno scorso La Grande Scommessa e Spotlight vinsero i WGA e gli Oscar nelle rispettive categorie.

Quest’anno ci sono pellicole previste da molti, come Manchester By the Sea, La La Land e Moonlight, e film meno scontati come Loving o Hell or High Water. Moonlight e Loving, agli Oscar, si troveranno nelle categorie opposte: se i WGA li riconoscono come film originali, l’Academy li includerà nelle categorie degli adattamenti, il che andrà tenuto presente in sede di compilazione delle previsioni, visto che sono entrambi film molto forti.

Tra le sorprese, la nomination a Deadpool come miglior adattamento: il film affianca pellicole come Hidden Figures, Animali Notturni, Barriere e il fantascientifico Arrival. Da notare però che film come Florence, Lion e Zootropolis non erano candidabili ai WGA ma potrebbero ricomparire agli Oscar, come giustamente fa notare Deadline.

Tutte le nomination:

SCENEGGIATURA ORIGINALE

Hell or High Water , Written by Taylor Sheridan; CBS Films

, Written by Taylor Sheridan; CBS Films La La Land , Written by Damien Chazelle; Lionsgate

, Written by Damien Chazelle; Lionsgate Loving , Written by Jeff Nichols; Focus Features

, Written by Jeff Nichols; Focus Features Manchester by the Sea , Written by Kenneth Lonergan; Amazon Studios/Roadside Attractions

, Written by Kenneth Lonergan; Amazon Studios/Roadside Attractions Moonlight, Written by Barry Jenkins, Story by Tarell McCraney; A24 SCENEGGIATURA ADATTATA Arrival , Screenplay by Eric Heisserer; Based on the Story “Story of Your Life” by Ted Chiang; Paramount Pictures

, Screenplay by Eric Heisserer; Based on the Story “Story of Your Life” by Ted Chiang; Paramount Pictures Deadpool , Written by Rhett Reese & Paul Wernick; Based on the X-Men Comic Books; Twentieth Century Fox Film

, Written by Rhett Reese & Paul Wernick; Based on the X-Men Comic Books; Twentieth Century Fox Film Fences , Screenplay by August Wilson; Based on his Play; Paramount Pictures

, Screenplay by August Wilson; Based on his Play; Paramount Pictures Hidden Figures , Screenplay by Allison Schroeder and Theodore Melfi; Based on the Book by Margot Lee Shetterly; Twentieth Century Fox Film

, Screenplay by Allison Schroeder and Theodore Melfi; Based on the Book by Margot Lee Shetterly; Twentieth Century Fox Film Nocturnal Animals, Screenplay by Tom Ford; Based on the Novel Tony and Susan by Austin Wright; Focus Features DOCUMENTARIO Author: The JT LeRoy Story , Written by Jeff Feuerzeig; Amazon Studios

, Written by Jeff Feuerzeig; Amazon Studios Command and Control , Telescript by Robert Kenner and Eric Schlosser, Story by Brian Pearle and Kim Roberts; Based on the book Command and Control by Eric Schlosser; American Experience Films

, Telescript by Robert Kenner and Eric Schlosser, Story by Brian Pearle and Kim Roberts; Based on the book Command and Control by Eric Schlosser; American Experience Films Zero Days, Written by Alex Gibney; Magnolia Pictures

Le candidature saranno annunciate il 24 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta sarà trasmessa dalla ABC, e rilanciata in più di 225 Paesi in tutto il mondo.