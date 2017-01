Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso dei mesi che hanno preceduto la release di, abbiamo ripetutamente parlato della lunga sessione di riprese aggiuntive avuta dal blockbuster targato Lucasfilm allestita più che altro per apportare dei cambiamenti sostanziali al terzo atto della pellicola (cosa che viene confermata in maniera abbastanza diretta pure dalle scene presenti nei trailer e assenti dal final cut).

John Gilroy e Colin Goudie, i responsabili del montaggio del lungometraggio di Gareth Edwards, hanno parlato di questo aspetto nel corso di un’intervista rilasciata a Yahoo Movies.

John Gilroy: In una certa misura, la storia è stata riconcettualizzata, ci sono delle scene che sono state aggiunte e “rimpolpate” nel prologo. Volevamo fare di più con alcuni personaggi, come Cassian e Bodhi. L’introduzione di Cassian in cui lo vediamo insieme alla spia, Bodhi che viene condotto attraverso il deserto di Jedha per incontrare Saw. Tutte cose che sono state aggiunte poi. Anche la fuga di Jyn dal veicolo Imperiale di trasporto prigionieri, il modo in cui stabiliamo i tratti del personaggio e la sua fuga dal mezzo. Roba aggiunta poi.

Colin Goudie: La questione è che, nel prologo di cui parla John, le prime immagini di Jyn erano sempre e comunque quelle. Jyn è una piccola bambina e poi la vediamo adulta. Inizialmente però la trovavamo in una riunione con delle altre persone [la Ribellione forse?, ndr.]. Non la più memorabile delle introduzioni. Per cui avere lei alle prese con la fuga dalla prigione, Cassian in missione… tutto aveva decisamente più palle.