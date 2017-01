Durante un Q&A con i fan su YouTube,ha avuto modo di rispondere a una domanda sul suo coinvolgimento nel progetto del film incentrato su

Chiaramente, Johnson non ha potuto fornire dettagli approfonditi, ma ha svelato di aver sempre trovato interessante il personaggio di Black Adam:

Ho sempre amato il personaggio di Black Adam. Amo le sue origini, il suo essere stato uno schiavo, la storia che si porta dietro. Credo che tra i vari supereroi sia sempre stato, per me, il più intrigante.

In molti hanno notato che non è la prima volta che il personaggio viene apostrofato da Johnson come supereroe e non come villain, alimentando le speculazioni che vedono proprio un Black Adam interpretato da The Rock al centro della possibile vicenda del film.

Vi ricordiamo che il film su Shazam è un progetto ancora nelle prime fasi di sviluppo. Qualche mese fa, alcune indiscrezioni ipotizzavano un possibile cambiamento nella data di uscita, originariamente prevista per il 2019. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo. Nell’agosto del 2016, il partner produttivo di Johnson, Dany Garcia, aveva dichiarato su Newsweek:

Shazam esisterà nello stesso universo degli altri film DC ma sarà incredibilmente autonomo rispetto al franchise. Stiamo lavorando con un team completamente diverso, produttori diversi, registi… ha una impostazione proprio diversa. Non ci sentiamo limitati o condizionati dai successi o fallimenti degli altri progetti. E questa era una delle componenti chiave della nostra partecipazione – che potessimo controllare tono e voce del film, con la massima libertà. Ci stanno arrivando varie bozze di sceneggiatura… è importante assicurarci di trovare il tono giusto per Black Adam, che sarà il ruolo di Dwayne… non è un problema prenderci il tempo giusto. Stiamo facendo molta attenzione a ogni atto e ogni scena, vogliamo stratificare tutto e porre la massima attenzione.

Fonte: CB