Nuovo film da regista e attore per

Deadline rivela che Stallone ha firmato per dirigere e far parte del cast di Tough as They Come, adattamento delle memorie di Travis Mills, sergente dell’esercito degli Stati Uniti, uno dei cinque soldati sopravvissuti a quattro amputazioni da ferite di guerra. Al centro della storia il rapporto tra Mills e il suo suocero Craig Buck, che rimase al suo fianco dal giorno in cui rientrò a casa dall’ospedale privo di gambe e braccia.

Adam Driver interpreterà Mills, mentre Stallone sarà il suo suocero. Il film potrebbe essere acquisito dalla 20th Century Fox, attualmente in trattative: WME sta vendendo il progetto che include i diritti sul libro, sulla vita di Mills e su quella di Buck. Alla produzione Susan Carlson, Eric Carlson e James Keach.

