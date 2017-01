Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Non è una questione generazionale perché ormai il controllo ossessivo e compulsivo dello smartphone è un atto che accomuna tutti.

Adolescenti, preadolescenti e adulti. Finché questo avviene mentre si sta in fila alle poste o all’interno di un ascensore, generalmente nessuno ha nulla da ridire (magari giusto qualche sopracciglio alzato in caso di suoneria troppo invasiva), ma quando gli schermi dei dispositivo portatili vanno a disturbare la penombra di una sala cinematografica il discorso cambia.

Visto che ovviare al problema “scarsa educazione” non è semplice, la soluzione potrebbe arrivare direttamente “dall’alto”. E per “alto” intendiamo Cupertino. Già perché secondo Sonny Dickinson, che nel corso degli anni ha diffuso svariati leak d’informazioni relative a prodotti Apple, il prossimo aggiornamento di iOS (il 10.3), proporrà anche una “Modalità Cinema” alla quale potremo accedere tramite un pannello di controllo a forma di pop-corn.

iOS 10.3 to feature a new Theatre mode – will include a new popcorn-shaped Control Center icon.

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 30 dicembre 2016