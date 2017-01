Nel primo film, la scena del’ascensore è ancora una delle mie scene di morte preferite. È buffo anche per via di un episodio che ha a che fare con mia figlia, che va in una scuola francese. Nella casa dove stiamo ora, a Cape Town, c’è un ascensore che a volte non funziona bene. Una delle tutor della scuola a volte viene a casa ad aiutarla con i compiti e… una sera è rimasta bloccata in ascensore. Non riusciva a uscire, e in quel momento sono arrivata io, che ero al telefono, e ho visto questa signora disperata in ascensore. Ho preso la chiave, ho fatto aprire le porte ma immediatamente… boom, si sono richiuse di colpo! E ho pensato di essere davvero in un film di Resident Evil! Ho iniziato ad aprire le porte in continuazione, finché l’ascensore non si è bloccato tra un piano e l’altro e lei si è dovuta arrampicare per uscire. Mi ha anche detto che era molto claustrofobica, poverina!

Quindi sì, direi che è la mia scena di morte preferita. Anche se, in realtà, ci dovrei pensare bene: quando fai sei film pieni di morti spettacolari diventa una domanda complessa. Ma ammetto di adorare quella scena nell’ascensore.