Ve la riportiamo qui di seguito:
01/15 DATELINE
01/16 FREEDOM FOR THE WOLF, THE TRAIN (’65)
01/17 Beatlebone, Kevin Barry, LAST MAN HOME
01/18 MARJORIE PRIME
01/20 THE FACE OF ANOTHER, THE ELEPHANT MAN
01/22 THE SOCIAL NETWORK, DATELINE
01/23 Failure: Why Science Is So Successful, Stuart Firestein, US FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS (LADIES), 48 HRS MYSTERY
01/24 THE LAST AMERICAN HERO
01/26 SAN PIETRO, LET THERE BE LIGHT
01/27 BILLIONS
01/29 25 Women: Essays on Their Art, Dave Hickey, MAD MAX: FURY ROAD
01/30 HORACE AND PETE’S, DATELINE, ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
01/31 AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS (’56), IN COLD BLOOD, BILLIONS
02/01 DATELINE
02/03 MADOFF (Pt. 1)
02/04 MADOFF (Pt. 2), FIGHT CLUB
02/07 Black Box Thinking, Matthew Syed
02/08 BILLIONS, HORACE AND PETE
02/09 TRIUMPH ELECTION SPECIAL 2016
02/11 Giovanni’s Room, James Baldwin
02/12 DATELINE
02/13 ABSENCE OF MALICE
02/14 BILLIONS
02/15 BETTER CALL SAUL
02/27 STAR WARS: THE FORCE AWAKENS, BETTER CALL SAUL, GIRLS, BILLIONS
02/28 THE 88TH ANNUAL ACADEMY AWARDS
03/05 PEE WEE’S BIG HOLIDAY
03/06 It’s All Your Fault, Paul Rudnick
03/12 THE BROTHERS GRIMSBY
03/19 BETTER CALL SAUL, THE AMERICANS, 48 HRS MYSTERY, BILLIONS
03/20 BILLIONS (2), GIRLS (2)
03/21 GIRLS, BETTER CALL SAUL, VANITY FAIR CONFIDENTIAL
03/22 STEVE MCQUEEN: THE MAN & LE MANS
03/23 “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda, THE AMERICANS
03/24 48 HRS: HARD EVIDENCE, ALL THE PRESIDENT’S MEN, TOUCH OF EVIL
03/25 EVERYTHING IS COPY: NORA EPHRON, SCRIPTED AND UNSCRIPTED, HORACE AND PETE, THE BAD SLEEP WELL
03/26 THREE DAYS OF THE CONDOR, GRAND PRIX
03/27 The Lost Time Accidents, John Wray, Seven Brief Lessons in Physics, Carlo Rovelli, GIRLS, BILLIONS
03/28 BETTER CALL SAUL
03/31 THE AMERICANS
04/01 THE THOMAS CROWN AFFAIR (’68), DATELINE
04/03 THE MILL AND THE CROSS, BILLIONS, GIRLS
04/04 HAIL, CAESAR!
04/05 MILES AHEAD, BETTER CALL SAUL, IVAN’S CHILDHOOD
04/06 THE AMERICANS
04/07 HORACE AND PETE’S (2)
04/08 DATELINE, “Histoire Suele” video completed
04/09 PANIC ROOM
04/10 The Road to Little Dribbling, Bill Bryson
04/11 GIRLS, BILLIONS, BETTER CALL SAUL
04/13 THE AMERICANS
04/16 HORACE AND PETE (2), 48 HRS MYSTERY, LAST YEAR AT MARIENBAD
04/17 GIRLS (2)
04/19 BETTER CALL SAUL, The Little Red Chairs, Edna O’Brien, BETTER CALL SAUL
04/23 The Killing of Osama bin Laden, Seymour Hersh
04/24 SILICON VALLEY, VEEP
04/25 ALL ABOUT EVE
04/27 THE AMERICANS, SUTURE
04/29 INSIDE AMY SCHUMER (2), THE SECRET
04/31 “Dry Powder”, Sarah Burgess
05/01 “Head of Passes”, Tarell Alvin McCraney, SILICON VALLEY, VEEP
05/02 Throwing Rocks at the Google Bus, Douglas Rushkoff
05/03 BEYOND THE WALLS (2), DATELINE ON TLC
05/04 WILLIAM KENTRIDGE 2013*, THE AMERICANS
05/05 THE BIRTH OF A NATION
05/06 THE SECRET, INSIDE AMY SCHUMER, DATELINE
05/07 48 HRS MYSTERY, SIN CITY: A DAME TO KILL FOR
05/08 SILICON VALLEY, VEEP
05/10 VINYL (3)
05/11 My Struggle: Book Five, Karl Ove Gnausgaard, VINYL (3), THE AMERICANS
05/12 VINYL (4), Orson Welles: Hello Americans, Simon Callow
05/13 INSIDE AMY SCHUMER, THE SECRET, SEXY BEAST, TOUCH OF EVIL
05/14 DATELINE, Orson Welles: One Man Band, Simon Callow
05/15 SILICON VALLEY, VEEP
05/16 THE IPCRESS FILE, MASTER OF NONE (2)
05/18 THE AMERICANS
05/19 INSIDE AMY SCHUMER, THE TRIAL (’63)
05/20 DATELINE
05/21 HEAT
05/22 SILICON VALLEY, VEEP
05/23 THE HOT ROCK, HORACE AND PETE
05/25 HORACE AND PETE, MATANGO, THE AMERICANS
05/26 HORACE AND PETE, LE MANS, INSIDE MAY SCHUMER
05/27 DATELINE, THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
05/29 2nd Unit photography on LOGAN LUCKY, SILICON VALLEY
05/30 The Magic Christian, Terry Southern, VEEP
05/31 MASTER OF NONE (2)
06/01 THE AMERICANS
06/04 DATELINE: SATURDAY NIGHT MYSTERY, INSIDE AMY SCHUMER, APPROACHING THE UNKNOWN
06/05 AMERICAN VISA, SILICON VALLEY, VEEP
06/06 Stanley Kubrick and Me, Emilio D’Alessandro with Fillipo Ulivieri, “Two Men Arrive In A Village”, Zadie Smith, “The Polish Rider”, Ben Lerner, “Seven People Dancing”, Langston Hughes, “Maybe It Was The Distance”, Jonathan Safran Foer
06/09 ZONA SUR
06/10 DATELINE, DATELINE ON OWN
06/11 INSIDE AMY SCHUMER, THE AMERICANS, O.J.: MADE IN AMERICA
06/12 SILICON VALLEY, VEEP
06/14 O.J.: MADE IN AMERICA (2)
06/15 OJ: MADE IN AMERICA
06/16 FUNERAL IN BERLIN, “Hadestown”, Anais Mitchell, OJ: MADE IN AMERICA
06/17 INSIDE AMY SCHUMER, 10 CLOVERFIELD LANE
06/18 SEVEN
06/19 The View From the Cheap Seats, Neil Gaiman, SILICON VALLEY, VEEP
06/20 FASTBALL
06/21 APOCALYPSE NOW
06/23 THE GAME
06/25 MIDNIGHT SPECIAL
06/27 KLUTE
06/28 CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND
06/30 Room Service, Frank Moorhouse, “A Voice in the Night”, William Hope Hodgson
07/01 DATELINE
07/02 DECEIT AT FIRST SIGHT
07/05 THE KETTERING INCIDENT
07/07 “Warhol Capote Strange Dents”, Rob Roth
07/08 MINDHUNTER (2), CHILDREN OF MEN
07/09 GUIDED BY VOICES @ SOUTH STREET SEAPORT, CAPRICORN ONE
07/10 MR. ROBOT
07/12 JUGGERNAUT
07/13 MR. ROBOT, BAD DAY AT BLACK ROCK
07/15 ZERO DAYS
07/16 ID: TOMMY ZIEGLER, GREEN ROOM, THE PAPER CHASE
07/17 ALL THE PRESIDENT’S MEN
07/21 SINGANI 63 @ TALES OF THE COCKTAIL
07/24 Zero K, Don Delillo, MR. ROBOT
07/30 MR. ROBOT, THE THIRD MAN
07/31 The Portable Veblen, Elizabeth McKenzie, Hamilton, Lin-Manuel Miranda, Jeremy McCarter
08/03 MR. ROBOT, WHAT’S UP, DOC?
08/04 THE PARALLAX VIEW
08/05 20/20, OPENING CEREMONY 2016 OLYMPIC GAMES
08/06 2016 OLYMPIC GAMES
08/07 2016 OLYMPIC GAMES, 1983 JAPANESE DOCUMENTARY ON STEVEN SPIELBERG
08/08 2016 OLYMPIC GAMES
08/09 2016 OLYMPIC GAMES
08/10 2016 OLYMPIC GAMES
08/11 2016 OLYMPIC GAMES
08/12 TRIUMPH SUMMER ELECTION SPECIAL, 2016 OLYMPIC GAMES
08/13 2016 OLYMPIC GAMES
08/14 The Art of Fielding, Chad Harbach, 2016 OLYMPIC GAMES
08/15 2016 OLYMPIC GAMES
08/16 2016 OLYMPIC GAMES
08/17 2016 OLYMPIC GAMES
08/18 2016 OLYMPIC GAMES
08/19 2016 OLYMPIC GAMES, THE DISCOVERY
08/20 2016 OLYMPIC GAMES, MONEY MONSTER
08/23 THE BRONZE
08/24 Begin principal photography on LOGAN LUCKY
09/02 HOLY HELL, DOWNHILL RACER
09/03 A BIGGER SPLASH
09/05 THE COMEDY CENTRAL ROAST OF ROB LOWE
09/09 MINDHUNTER (2)
09/10 The Pigeon Tunnel, John LeCarre
09/19 THE 68TH ANNUAL EMMY AWARDS
09/23 DATELINE
09/24 WAKOLDA: THE GERMAN DOCTOR
10/01 MATANGO, FLEABAG
10/02 WESTWORLD
10/08 DATELINE EXTRA
10/12 LOGAN LUCKY
10/14 Heroes of the Frontier, Dave Eggers, FLEABAG
10/17 LOGAN LUCKY, FLEABAG (2)
10/18 The Sellout, Paul Beatty, Crunch Time, Rick Peterson and Judd Hoekstra
10/20 MOONLIGHT
10/21 BLACK MIRROR (3)
10/22 BLACK MIRROR (2)
10/23 “The Encounter”, Simon McBurney, BLACK MIRROR, LOGAN LUCKY
10/25 A Gambler’s Anatomy, Jonathan Lethem
10/27 FLEABAG (2)
10/28 MR. ROBOT, TRACEY ULLMAN’S SHOW, LOGAN LUCKY
10/29 Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari
10/30 “Plenty”, David Hare
10/31 ALIEN
11/03 MR. ROBOT
11/05 TRACEY ULLMAN’S SHOW, TICKLED
11/08 Butcher’s Crossing, John Williams
11/09 HITCHCOCK/TRUFFAUT
11/11 LOGAN LUCKY
11/12 TRACEY ULLMAN’S SHOW, THE LION IN YOUR LIVING ROOM
11/13 MINDHUNTER (2), LOGAN LUCKY
11/14 GOLD
11/15 MINDHUNTER (2)
11/17 PRESUMED INNOCENT
11/18 EQUITY, DATELINE
11/19 TRANSPARENT(2), 48 HRS. LIVED TO TELL, MR. ROBOT, KOVALEV VS. WARD
11/20 BODY HEAT
11/21 SOUR GRAPES (’16)
11/22 MANCHESTER BY THE SEA
11/23 TRANSPARENT, SWEET SMELL OF SUCCESS
11/24 Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari, AGATHA
11/25 American Heiress, Jeffrey Toobin, TRANSPARENT, THE HUNT FOR RED OCTOBER
11/26 TRACEY ULLMAN’S SHOW, MR. ROBOT
12/02 MAGNUS, 20/20, DATELINE
12/03 TRANSPARENT (2), MALICE, 48 HRS
12/04 PARTICLE FEVER
12/05 LOGAN LUCKY (2), TRANSPARENT (3), TRACEY ULLMAN’S SHOW
12/06 LOGAN LUCKY
12/07 Dear Mr. M, Herman Koch, ELLE, REGGIE WATTS SPATIAL
12/09 TOM PAPA: HUMAN MULE, DATELINE
12/10 The Undoing Project, Michael Lewis, ARRIVAL, ZABRISKIE POINT
12/11 MR. ROBOT (2)
12/13 THE FOUNDER
12/14 FENCES
12/15 CATNIP: EGRESS TO OBILIVION, JULIETA
12/16 DATELINE, ALL ABOUT EVE
12/17 EX MACHINA
12/18 “Othello”, William Shakespeare, The Mothers, Brit Bennet
12/19 I, DANIEL BLAKE, SORCERER
12/20 THE VERDICT, ALL THE PRESIDENT’S MEN
12/21 A SERIOUS MAN
12/22 THE CONVERSATION
12/23 Swing Time, Zadie Smith, ROOM AT THE TOP, THE THICK OF IT
12/24 THE GODFATHER, THE THICK OF IT (2)
12/25 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY, THE GODFATHER PART II
12/26 A SALESMAN, APOCALYPSE NOW
12/27 Secondhand Time, Svetlana Alexievich, THE THICK OF IT (4)
12/28 COME AND SEE, ATLANTA (2), M Train, Patti Smith
12/29 BATTLES WITHOUT HONOR AND HUMANITY
12/30 Back, Henry Green, JAWS, THX 1138 (’71 version)
12/31 “The Mousetrap”, Agatha Christie, GOSFORD PARK
VINYL:
AURAL SCULPTURE The Stranglers
THE KNACK (SOUNDTRACK) John Barry
SKETCHES OF SPAIN Miles Davis
MAGICAL MYSTERY TOUR The Beatles
PAST MASTERS VOL. 1 The Beatles
NO PUSSYFOOTING Eno and Fripp
BULLITT (SOUNDTRACK) Lalo Schifrin
DEATH IN VENICE (SOUNDTRACK) Gustav Mahler
ALL STARS Miles Davis
TOUCH OF EVIL (SOUNDTRACK) Henry Mancini