Una sorta di piccola “tradizione annuale” perè la diffusione di una lista contenente tutto ciò che ha visto e letto nel corso del 2016. Il regista ha già avuto modo di visionare alcuni episodi della serie di Netflix Mindhunters curata dall’amico, con il quale ha partecipato a una vera e propria “maratona” che ha incluso Fight Club, The Social Network, Panic Room e Millennium – Uomini che Odiano le Donne. Tra le altre visioni di prodotti del grande e del piccolo schermo, Mr. Robot, Fleabag e Rogue One: A Star Wars Story. Grazie al blog del regista e a ThePlaylist, possiamo dare un’occhiata alla lunghissima lista di titoli ai quali Sorderberg ha dedicato parte del suo tempo nel corso dell’anno appena trascorso.

Ve la riportiamo qui di seguito:

01/15 DATELINE

01/16 FREEDOM FOR THE WOLF, THE TRAIN (’65)

01/17 Beatlebone, Kevin Barry, LAST MAN HOME

01/18 MARJORIE PRIME

01/20 THE FACE OF ANOTHER, THE ELEPHANT MAN

01/22 THE SOCIAL NETWORK, DATELINE

01/23 Failure: Why Science Is So Successful, Stuart Firestein, US FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS (LADIES), 48 HRS MYSTERY

01/24 THE LAST AMERICAN HERO

01/26 SAN PIETRO, LET THERE BE LIGHT

01/27 BILLIONS

01/29 25 Women: Essays on Their Art, Dave Hickey, MAD MAX: FURY ROAD

01/30 HORACE AND PETE’S, DATELINE, ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST

01/31 AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS (’56), IN COLD BLOOD, BILLIONS

02/01 DATELINE

02/03 MADOFF (Pt. 1)

02/04 MADOFF (Pt. 2), FIGHT CLUB

02/07 Black Box Thinking, Matthew Syed

02/08 BILLIONS, HORACE AND PETE

02/09 TRIUMPH ELECTION SPECIAL 2016

02/11 Giovanni’s Room, James Baldwin

02/12 DATELINE

02/13 ABSENCE OF MALICE

02/14 BILLIONS

02/15 BETTER CALL SAUL

02/27 STAR WARS: THE FORCE AWAKENS, BETTER CALL SAUL, GIRLS, BILLIONS

02/28 THE 88TH ANNUAL ACADEMY AWARDS

03/05 PEE WEE’S BIG HOLIDAY

03/06 It’s All Your Fault, Paul Rudnick

03/12 THE BROTHERS GRIMSBY

03/19 BETTER CALL SAUL, THE AMERICANS, 48 HRS MYSTERY, BILLIONS

03/20 BILLIONS (2), GIRLS (2)

03/21 GIRLS, BETTER CALL SAUL, VANITY FAIR CONFIDENTIAL

03/22 STEVE MCQUEEN: THE MAN & LE MANS

03/23 “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda, THE AMERICANS

03/24 48 HRS: HARD EVIDENCE, ALL THE PRESIDENT’S MEN, TOUCH OF EVIL

03/25 EVERYTHING IS COPY: NORA EPHRON, SCRIPTED AND UNSCRIPTED, HORACE AND PETE, THE BAD SLEEP WELL

03/26 THREE DAYS OF THE CONDOR, GRAND PRIX

03/27 The Lost Time Accidents, John Wray, Seven Brief Lessons in Physics, Carlo Rovelli, GIRLS, BILLIONS

03/28 BETTER CALL SAUL

03/31 THE AMERICANS

04/01 THE THOMAS CROWN AFFAIR (’68), DATELINE

04/03 THE MILL AND THE CROSS, BILLIONS, GIRLS

04/04 HAIL, CAESAR!

04/05 MILES AHEAD, BETTER CALL SAUL, IVAN’S CHILDHOOD

04/06 THE AMERICANS

04/07 HORACE AND PETE’S (2)

04/08 DATELINE, “Histoire Suele” video completed

04/09 PANIC ROOM

04/10 The Road to Little Dribbling, Bill Bryson

04/11 GIRLS, BILLIONS, BETTER CALL SAUL

04/13 THE AMERICANS

04/16 HORACE AND PETE (2), 48 HRS MYSTERY, LAST YEAR AT MARIENBAD

04/17 GIRLS (2)

04/19 BETTER CALL SAUL, The Little Red Chairs, Edna O’Brien, BETTER CALL SAUL

04/23 The Killing of Osama bin Laden, Seymour Hersh

04/24 SILICON VALLEY, VEEP

04/25 ALL ABOUT EVE

04/27 THE AMERICANS, SUTURE

04/29 INSIDE AMY SCHUMER (2), THE SECRET

04/31 “Dry Powder”, Sarah Burgess

05/01 “Head of Passes”, Tarell Alvin McCraney, SILICON VALLEY, VEEP

05/02 Throwing Rocks at the Google Bus, Douglas Rushkoff

05/03 BEYOND THE WALLS (2), DATELINE ON TLC

05/04 WILLIAM KENTRIDGE 2013*, THE AMERICANS

05/05 THE BIRTH OF A NATION

05/06 THE SECRET, INSIDE AMY SCHUMER, DATELINE

05/07 48 HRS MYSTERY, SIN CITY: A DAME TO KILL FOR

05/08 SILICON VALLEY, VEEP

05/10 VINYL (3)

05/11 My Struggle: Book Five, Karl Ove Gnausgaard, VINYL (3), THE AMERICANS

05/12 VINYL (4), Orson Welles: Hello Americans, Simon Callow

05/13 INSIDE AMY SCHUMER, THE SECRET, SEXY BEAST, TOUCH OF EVIL

05/14 DATELINE, Orson Welles: One Man Band, Simon Callow

05/15 SILICON VALLEY, VEEP

05/16 THE IPCRESS FILE, MASTER OF NONE (2)

05/18 THE AMERICANS

05/19 INSIDE AMY SCHUMER, THE TRIAL (’63)

05/20 DATELINE

05/21 HEAT

05/22 SILICON VALLEY, VEEP

05/23 THE HOT ROCK, HORACE AND PETE

05/25 HORACE AND PETE, MATANGO, THE AMERICANS

05/26 HORACE AND PETE, LE MANS, INSIDE MAY SCHUMER

05/27 DATELINE, THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO

05/29 2nd Unit photography on LOGAN LUCKY, SILICON VALLEY

05/30 The Magic Christian, Terry Southern, VEEP

05/31 MASTER OF NONE (2)

06/01 THE AMERICANS

06/04 DATELINE: SATURDAY NIGHT MYSTERY, INSIDE AMY SCHUMER, APPROACHING THE UNKNOWN

06/05 AMERICAN VISA, SILICON VALLEY, VEEP

06/06 Stanley Kubrick and Me, Emilio D’Alessandro with Fillipo Ulivieri, “Two Men Arrive In A Village”, Zadie Smith, “The Polish Rider”, Ben Lerner, “Seven People Dancing”, Langston Hughes, “Maybe It Was The Distance”, Jonathan Safran Foer

06/09 ZONA SUR

06/10 DATELINE, DATELINE ON OWN

06/11 INSIDE AMY SCHUMER, THE AMERICANS, O.J.: MADE IN AMERICA

06/12 SILICON VALLEY, VEEP

06/14 O.J.: MADE IN AMERICA (2)

06/15 OJ: MADE IN AMERICA

06/16 FUNERAL IN BERLIN, “Hadestown”, Anais Mitchell, OJ: MADE IN AMERICA

06/17 INSIDE AMY SCHUMER, 10 CLOVERFIELD LANE

06/18 SEVEN

06/19 The View From the Cheap Seats, Neil Gaiman, SILICON VALLEY, VEEP

06/20 FASTBALL

06/21 APOCALYPSE NOW

06/23 THE GAME

06/25 MIDNIGHT SPECIAL

06/27 KLUTE

06/28 CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND

06/30 Room Service, Frank Moorhouse, “A Voice in the Night”, William Hope Hodgson

07/01 DATELINE

07/02 DECEIT AT FIRST SIGHT

07/05 THE KETTERING INCIDENT

07/07 “Warhol Capote Strange Dents”, Rob Roth

07/08 MINDHUNTER (2), CHILDREN OF MEN

07/09 GUIDED BY VOICES @ SOUTH STREET SEAPORT, CAPRICORN ONE

07/10 MR. ROBOT

07/12 JUGGERNAUT

07/13 MR. ROBOT, BAD DAY AT BLACK ROCK

07/15 ZERO DAYS

07/16 ID: TOMMY ZIEGLER, GREEN ROOM, THE PAPER CHASE

07/17 ALL THE PRESIDENT’S MEN

07/21 SINGANI 63 @ TALES OF THE COCKTAIL

07/24 Zero K, Don Delillo, MR. ROBOT

07/30 MR. ROBOT, THE THIRD MAN

07/31 The Portable Veblen, Elizabeth McKenzie, Hamilton, Lin-Manuel Miranda, Jeremy McCarter

08/03 MR. ROBOT, WHAT’S UP, DOC?

08/04 THE PARALLAX VIEW

08/05 20/20, OPENING CEREMONY 2016 OLYMPIC GAMES

08/06 2016 OLYMPIC GAMES

08/07 2016 OLYMPIC GAMES, 1983 JAPANESE DOCUMENTARY ON STEVEN SPIELBERG

08/08 2016 OLYMPIC GAMES

08/09 2016 OLYMPIC GAMES

08/10 2016 OLYMPIC GAMES

08/11 2016 OLYMPIC GAMES

08/12 TRIUMPH SUMMER ELECTION SPECIAL, 2016 OLYMPIC GAMES

08/13 2016 OLYMPIC GAMES

08/14 The Art of Fielding, Chad Harbach, 2016 OLYMPIC GAMES

08/15 2016 OLYMPIC GAMES

08/16 2016 OLYMPIC GAMES

08/17 2016 OLYMPIC GAMES

08/18 2016 OLYMPIC GAMES

08/19 2016 OLYMPIC GAMES, THE DISCOVERY

08/20 2016 OLYMPIC GAMES, MONEY MONSTER

08/23 THE BRONZE

08/24 Begin principal photography on LOGAN LUCKY

09/02 HOLY HELL, DOWNHILL RACER

09/03 A BIGGER SPLASH

09/05 THE COMEDY CENTRAL ROAST OF ROB LOWE

09/09 MINDHUNTER (2)

09/10 The Pigeon Tunnel, John LeCarre

09/19 THE 68TH ANNUAL EMMY AWARDS

09/23 DATELINE

09/24 WAKOLDA: THE GERMAN DOCTOR

10/01 MATANGO, FLEABAG

10/02 WESTWORLD

10/08 DATELINE EXTRA

10/12 LOGAN LUCKY

10/14 Heroes of the Frontier, Dave Eggers, FLEABAG

10/17 LOGAN LUCKY, FLEABAG (2)

10/18 The Sellout, Paul Beatty, Crunch Time, Rick Peterson and Judd Hoekstra

10/20 MOONLIGHT

10/21 BLACK MIRROR (3)

10/22 BLACK MIRROR (2)

10/23 “The Encounter”, Simon McBurney, BLACK MIRROR, LOGAN LUCKY

10/25 A Gambler’s Anatomy, Jonathan Lethem

10/27 FLEABAG (2)

10/28 MR. ROBOT, TRACEY ULLMAN’S SHOW, LOGAN LUCKY

10/29 Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari

10/30 “Plenty”, David Hare

10/31 ALIEN

11/03 MR. ROBOT

11/05 TRACEY ULLMAN’S SHOW, TICKLED

11/08 Butcher’s Crossing, John Williams

11/09 HITCHCOCK/TRUFFAUT

11/11 LOGAN LUCKY

11/12 TRACEY ULLMAN’S SHOW, THE LION IN YOUR LIVING ROOM

11/13 MINDHUNTER (2), LOGAN LUCKY

11/14 GOLD

11/15 MINDHUNTER (2)

11/17 PRESUMED INNOCENT

11/18 EQUITY, DATELINE

11/19 TRANSPARENT(2), 48 HRS. LIVED TO TELL, MR. ROBOT, KOVALEV VS. WARD

11/20 BODY HEAT

11/21 SOUR GRAPES (’16)

11/22 MANCHESTER BY THE SEA

11/23 TRANSPARENT, SWEET SMELL OF SUCCESS

11/24 Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari, AGATHA

11/25 American Heiress, Jeffrey Toobin, TRANSPARENT, THE HUNT FOR RED OCTOBER

11/26 TRACEY ULLMAN’S SHOW, MR. ROBOT

12/02 MAGNUS, 20/20, DATELINE

12/03 TRANSPARENT (2), MALICE, 48 HRS

12/04 PARTICLE FEVER

12/05 LOGAN LUCKY (2), TRANSPARENT (3), TRACEY ULLMAN’S SHOW

12/06 LOGAN LUCKY

12/07 Dear Mr. M, Herman Koch, ELLE, REGGIE WATTS SPATIAL

12/09 TOM PAPA: HUMAN MULE, DATELINE

12/10 The Undoing Project, Michael Lewis, ARRIVAL, ZABRISKIE POINT

12/11 MR. ROBOT (2)

12/13 THE FOUNDER

12/14 FENCES

12/15 CATNIP: EGRESS TO OBILIVION, JULIETA

12/16 DATELINE, ALL ABOUT EVE

12/17 EX MACHINA

12/18 “Othello”, William Shakespeare, The Mothers, Brit Bennet

12/19 I, DANIEL BLAKE, SORCERER

12/20 THE VERDICT, ALL THE PRESIDENT’S MEN

12/21 A SERIOUS MAN

12/22 THE CONVERSATION

12/23 Swing Time, Zadie Smith, ROOM AT THE TOP, THE THICK OF IT

12/24 THE GODFATHER, THE THICK OF IT (2)

12/25 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY, THE GODFATHER PART II

12/26 A SALESMAN, APOCALYPSE NOW

12/27 Secondhand Time, Svetlana Alexievich, THE THICK OF IT (4)

12/28 COME AND SEE, ATLANTA (2), M Train, Patti Smith

12/29 BATTLES WITHOUT HONOR AND HUMANITY

12/30 Back, Henry Green, JAWS, THX 1138 (’71 version)

12/31 “The Mousetrap”, Agatha Christie, GOSFORD PARK

VINYL:

AURAL SCULPTURE The Stranglers

THE KNACK (SOUNDTRACK) John Barry

SKETCHES OF SPAIN Miles Davis

MAGICAL MYSTERY TOUR The Beatles

PAST MASTERS VOL. 1 The Beatles

NO PUSSYFOOTING Eno and Fripp

BULLITT (SOUNDTRACK) Lalo Schifrin

DEATH IN VENICE (SOUNDTRACK) Gustav Mahler

ALL STARS Miles Davis

TOUCH OF EVIL (SOUNDTRACK) Henry Mancini

