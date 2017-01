Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Queste le parole dell’attore in merito alla natura del film:

È una storia ambientata nel 1963, non è un film di fantascienza, o di genere. Io interpreto una creatura, sono una specie di uomo anfibio unico nel suo genere. Sono un enigma, nessuno sa la mia provenienza. Sono l’ultimo della mia specie, quindi una anomalia naturale, perciò sono oggetto di studi in un edificio appartenente al governo degli Stati Uniti. È ambientato durante la Guerra Fredda e eventi come la corsa per lo spazio. Fanno dei test su di me per capire come sfruttarmi a scopo militare o per i viaggio nello spazio. Posso diventare un’arma per gli umani? Ovviamente cercano di tenermi segreto alla Russia.