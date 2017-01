è entrato nel cast di, diretto da(Creed – Nato per combattere). Interpreterà il ruolo di N’Jobu, un personaggio particolarmente vicino al passato di T’Challa.

Brown ha vinto un Emmy Award ed è stato nominato ai Golden Globe per la sua interpretazione di Christopher Darden in The People V. O.J. Simpson: American Crime Story. È apparso, inoltre, in This is Us, Supernatural e Person of Interest.

Le riprese di Black Panther partiranno a gennaio. Nel cast, oltre a Chadwick Boseman, anche Michael B. Jordan, che sarà Erik Killmonger; Lupita Nyong’o, che sarà Nakia; e Danai Gurira nei panni di Okoye.

A scrivere e dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed). L’uscita del film è prevista per luglio 2018.

