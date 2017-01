Attraverso uno scambio con i fan su twitter, James Gunn ha ammesso di aver proposto ai Marvel Studios un’idea per portare– anche noto come Lunar – al cinema.

Si tratta di un personaggio creato da Doug Moench e da Don Perlin comparso per la prima volta nei fumetti Marvel Comics nel 1975.

“Oddio, adoro Moon Knight e ho una fantastica idea per un film. Magari avessi il tempo!” ha scritto il filmmaker. “Ho proposto l’idea alla Marvel, ma come ho già detto, non ho tempo“.

Oh my God I love Moon Knight & I have a great idea for a movie, I just wish I had the time (but, no, he doesn’t belong in Guardians). https://t.co/ARJCPh62gt

