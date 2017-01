Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

A quasi un anno dalla scomparsa di Alan Rickman, Kate Winslet ha voluto scrivere un memoriale dedicato all’amico e collega scomparso nel gennaio 2016 all’età di 69 anni dopo una dura lotta con il cancro.

I due avevano recitato insieme sia in Ragione e Sentimento nel 1995 che in Le Regole del Caos nel 2015.

Ecco un estratto dall’ultimo numero di Entertainment Weekly.:

Ha sempre avuto il cuore tenero. Se c’è un aggettivo che potrei usare per descrivere Al, è gentile. Era un uomo così gentile. Durante la commemorazione di Al, Julie Stevenson raccontò di quando ogni volta che Al cenava con qualcuno provava a pagare il conto, telefonava in anticipo o passava la sua carta di credito al cameriere prima della cena in modo tale che nessuno riuscisse a dare anche una sola occhiata al conto. E poi si giustificava [con i suoi amici] dicendo: “Ho solo due parole per te: Harry Potter”. Faceva così con tutti, era cosa nota.