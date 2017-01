È Deadline a rivelare in esclusiva che, interprete di Barb in, è entrata nel cast di, diretto da

La vicenda ruota attorno a un caso di scambio di identità che sfocia in un’inaspettata svolta romantica: la ragazza più popolare e quella meno popolare di un liceo si incontreranno, in quello che viene descritto come un racconto sul bullismo al femminile nell’era digitale. Purser interpreterà la Sierra del titolo.

Lo script è di Lindsey Beer, che fa parte del team di sceneggiatori coordinati da Akiva Goldsman per il franchise di Transformers. A produrre il progetto sono Rachel Smith, Trent Luckinbill e Thad Luckinbill.

Purser avrà anche un ruolo in Life of the Party con Melissa McCarthy e nella serie Riverdale, prodotta dalla The CW.

Fonte: Deadline