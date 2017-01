È l’Hollywood Reporter a svelare in esclusiva cheavrà un ruolo indi. Dalle poche indiscrezioni, Rhodes dovrebbe interpretare il miglior amico del personaggio interpretato da

Gran parte dei dettagli, al momento, sono sotto chiave. Sappiamo che nel progetto sarà coinvolta anche Olivia Munn. Rhodes, noto per la sua performance in Moonlight, è apparso recentemente nelle serie If Loving You is Wrong e nell’episodio pilota di Westworld. Ha inoltre firmato per entrare nel cast di Horse Soldiers con Chris Hemsworth.

In una delle sue ultime dichiarazioni, Shane Black ha rivelato di voler tenere trama e dettagli del film circondati da un alone di mistero, per generare un forte hype attorno al progetto:

Voglio che la gente dica: “Predator sta arrivando. Dobbiamo andarlo a vedere assolutamente, è misterioso, interessante. Si respira la stessa atmosfera di novità di quando è uscito Incontri Ravvicinati”. Puntiamo a questo. È praticamente impossibile, lo so, ma ci proveremo.

Il film approderà nelle sale americane il 9 febbraio 2018.

Fonte: Hollywood Reporter