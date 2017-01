Potrebbe essere vicino al via libera, thriller inizialmente concepito come il sequel spirituale di The Hurt Locker.

Al progetto, alcuni fa, era al lavoro la regista Premio Oscar Kathryn Bigelow, che aveva espresso interesse nello scritturare Johnny Depp. Lo studio, però, le accordò 80 milioni di budget solamente a patto che nel film ci fosse Will Smith.

Da quel momento il film entrò in fase di stallo, la Bigelow diede forfait e al suo posto subentrò J.C. Chandor (Margin Call, All Is Lost – Tutto è Perduto, A Most Violent Year).

Oggi Variety riporta che in trattative con la Paramount ci sarebbero Tom Hardy e Channing Tatum, anche se i due attori sono molto impegnati e la loro agenda potrebbe rivelarsi un problema.

Basata su uno script originale di Mark Boal, la storia è ambientata nella turbolenta regione di confine fra Argentina, Brasile e Paraguay, zona nota come un paradiso della droga e dell’illegalità in cui si può trovare ogni genere di attività criminale.