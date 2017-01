Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Se DeMonaco fosse ancora coinvolto e se ci fosse una grande idea, forse farei un altro film di The Purge. Altrimenti no, lascerei perdere. Stesso discorso per Captain America. Non c’è molto altro per me, non sono Captain America o Iron Man. Abbiamo avuto un dialogo [con i Marvel Studios] ma alla fine ho detto “Sapete, preferisco di no”. Sono già abbastanza grato di essere stato parte di qualcosa di così grande. E sono contento di The Purge, è stato divertente. Ma è tempo di andare avanti. Meglio non restare alla festa troppo a lungo!