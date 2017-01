La Universal Pictures ha diffuso il red band trailer diLa vicenda, ambientata proprio nel 2050, tratta di una folle corsa organizzata per gestire la sovrappopolazione mondiale. La Death Race è una vera e propria corsa della morte nella quale i partecipanti ottengono punti in base alla distruzione che lasciano dietro di sé. La serie Death Race è iniziata con Death Race 2000 del 1975, che ha visto tra i produttori esecutivi Roger Corman (coinvolto anche in Death Race 2050), e negli anni ha visto vari registi prenderne in carica vari capitoli (tra i quali anche P.W Anderson, che ha diretto Death Race nel 2008) tra sequel, prequel, rifacimenti e titoli sbarcati direttamente sul mercato home video. Il nuovo film è diretto da. Nel cast Manu Bennett e Malcolm McDowell.

Qui di seguito potete vederne il red band trailer:

Prodotto da Roger e Julie Corman, il film è stato girato interamente in Perù. Negli Stati Uniti arriverà in DVD e in Blu-ray il 17 gennaio, grazie alla Universal Pictures Home Entertainment. Tra i contenuti speciali, la featurette “The Making of 2050”, lo speciale “Cars! Cars! Cars!” e il dietro le quinte “The Look of 2050”.

Fonte: CS