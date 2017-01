I fan che quest’anno parteciperanno al Consumer Electronics Show (CES), la celebre fiera internazionale dedicata all’elettronica, saranno i primi a testare la Power Rangers Zords Rising VR Experience . La Lionsgate e la Qualcomm, tuttavia, hanno voluto diffondere una nuova immagine anche per coloro che non prenderanno parte alla manifestazione.

Nella foto, vediamo Alpha 5 e alcuni ologrammi dei Ranger. Non vediamo gli Zord, ma dato il nome dell’esperienza sappiamo che avranno un ruolo fondamentale. Soddisfatta Paula Kupfer, senior vice president del settore global partnership and promotion della Lionsgate:

Siamo fieri di aver lavorato con la Qualcomm Technologies su un’esperienza di realtà virtuale, che porterà i fan ad avvicinarsi all’azione che vedranno sul grande schermo nel nostro film. Quanto sviluppato dalla Qualcomm fornisce un’esperienza coinvolgente a tema Power Rangers e rappresenta un passo in avanti nella tipologia di immersione nell’azione che la realtà virtuale sta rendendo possibile.

Qui di seguito l’immagine diffusa della VR Experience, seguita da una nuova foto del costume del Red Ranger:

Cosa ne pensate? Potete commentare la notizia qui sotto o in questo topic del Forum Cinema.

Il film verrà prodotto dalla Lionsgate e dalla Saban Films; alla sceneggiatura Ashley Miller e Zack Stenzt (X-Men: L’Inizio), mentre Roberto Orci si sta occupando della produzione. La trama del film sarà incentrata, proprio come la serie originale, su un gruppo di cinque teenager che diventano difensori del Pianeta dopo aver ottenuto poteri extraterrestri.

Nel cast Dacre Montgomery (A Few Less Men) nei panni di Jason il Ranger Rosso, RJ Cyler (Me and Earl and the Dying Girl) come Billy il Ranger Blu, Naomi Scott (The 33) come Kimberly la Ranger Rosa, Becky G (Empire) come Trini la Ranger Gialla, Ludi Lin (Monster Hunt) come Zack il Ranger Nero, ed Elizabeth Banks come Rita Repulsa.

Mighty Morphin Power Rangers: the Movie, del 1995, e Turbo: A Power Rangers Movie del 1997. Oltre a una serie tv di grande successo andata in onda tra il 1993 e il 1996, i Power Rangers sono rimasti in televisione per due decenni in varie forme. Sono usciti anche due film per il cinema , del 1995, edel 1997.

Fonti: CB (1), (2)