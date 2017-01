Non so neanche se posso parlarne. Dove l’ha sentito? Ah, il glorioso Internet della disinformazione, vero? Diciamo che potrebbe essere, ok?

Non è la prima volta che circola l’indiscrezione che vede Tom Hardy in un piccolo ruolo , probabilmente un semplice cammeo, in. Nel corso di uno dei suoi ultimi incontri con la stampa di settore, Hardy ha avuto modo di commentare i rumour:

Non ha né confermato né smentito, ma chiaramente la possibilità che possa avere anche un piccolo cammeo nel film resta aperta. Come sappiamo, varie star hanno fatto avuto piccoli e “irriconoscibili” ruoli in Star Wars: Il Risveglio della Forza, come Daniel Craig che ha interpretato una delle truppe d’assalto del Primo Ordine.

Potete vedere il teaser ufficiale di Episodio VIII in questa pagina.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

