È approdata online una nuova clip italiana di, il film conincentrato su Ray Kroc, il fondatore di McDonald’s.

Diretta da John Lee Hancock, regista di The Blind Side e Saving Mr. Banks, la pellicola approderà nelle nostre sale il 12 gennaio.

Eccola qua sotto:

Ecco invece la sinossi ufficiale:

Come si può creare uno dei più grandi imperi economici a partire da un semplice hamburger? Per rispondere occorre scoprire la storia vera di Ray Kroc – interpretato da uno straordinario Michael Keaton – imprenditore statunitense, meglio noto come il fondatore della catena miliardaria McDonald’s. Il regista John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr. Banks) racconta tra luci ed ombre, tra ambizione ed ostacoli, la storia di successo di quello che oggi è considerato un guru dell’imprenditoria, prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg.

The Founder, da gennaio al cinema

Il film vede Michael Keaton nei panni di Ray Kroc, fondatore di McDonald’s. L’idea è di rinviare il film dal 5 agosto a una piccola release il 16 dicembre, per poi garantirgli un’ampia uscita nelle sale il 20 gennaio. È la seconda volta che il film con Keaton subisce un rinvio: era originariamente previsto per il giorno del Ringraziamento, prima di essere spostato ad agosto e, da ultimo, a dicembre. Secondo le indiscrezioni, sia i dirigenti di della Weinstein Company che il pubblico selezionato per i test screening sembrano rimasti molto soddisfatti, specialmente dell’interpretazione di Michael Keaton. Inoltre, l’ulteriore rinvio allontana il film da Suicide Squad, in uscita proprio il 5 agosto.

Basato su una sceneggiatura di Robert Siegel la pellicola in particolare seguirà la storia di Ray Kroc che, insieme ai fratelli Richard e Maurice “Mac” McDonald, lanciò la celebre catena internazionale di fast food con più di 68 milioni di clienti al giorno.

Nel cast anche Laura Dern (che interpreterà la prima moglie di Kroc, Ethel), Patrick Wilson, Linda Cardellini, Nick Offerman, John Carroll Lynch e B.J. Novak.