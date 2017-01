Lakeshore Records ha diffuso in esclusiva su ComingSoon.net il singolo Sound of Your Scream, presente nella colonna sonora di

Potete ascoltarlo in streaming a questo link, cliccando sul box di Soundcloud. Il brano è scritto e cantato da Melissa Reese e Bryan “Brain” Mantia.

Questo invece il link di iTunes alla colonna sonora di Michael Wandmacher, che include il singolo nella tracklist.

Dalla sinossi italiana del film:

Kate Beckinsale veste ancora una volta i panni della spietata vampira Selene, eroina della saga che racconta l’eterna lotta tra succhiasangue e licantropi. In questo capitolo una nuova generazione è pronta allo scontro.

Nel cast anche Theo James (Divergent), che riprenderà il ruolo avuto in Underworld: Awakening.

A dirigere la pellicola è Anna Foerster, al suo debutto alla regia di un lungometraggio dopo aver lavorato come direttrice della fotografia per Roland Emmerich in blockbuster quali L’Alba del Giorno Dopo e White House Down. Il film è basato su uno script di Cory Goodman (Priset, The Last Witch Hunter).

