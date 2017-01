Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Arriva grazie allo speciale di USA Today sui “Must See” cinematografici del 2017 la nuova foto diche trovate più in basso.

L’immagine è accompagnata anche da una breve dichiarazione di Katherine Waterstone sul suo personaggio, Daniels, in cui effettua un parallelo con la Ellen Ripley di Sigourney Weaver:

Sono entrambe in grado di pensare in maniera lucida e chiara anche in questi scenari scioccanti e difficilmente immaginabili. È divertente interpretare qualcuno che può “prosperare” in una situazione simile.