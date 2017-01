In un weekend condizionato dal maltempo, che ha paralizzato mezza Italia, e caratterizzato dalla festività dell’Epifania caduta di venerdì, sono cinque le pellicole che si sono spartite la fetta più grande di incassi, e tre la testa della classifica:. Quest’ultimo la spunta nei risultati complessivi, e si piazza al primo posto con 3.1 milioni di euro. La pellicola di Alessandro Siani sale a 7.1 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per Sing, che pur non essendo mai salito al primo posto incassa ben 2.9 milioni in quattro giorni, salendo a 3.7 milioni complessivi. Terzo posto per Collateral Beauty, che incassa 2.8 milioni di euro (3.3 in cinque giorni).

Quarta posizione per Assassin’s Creed, che incassa quasi 2.7 milioni di euro (3.4 in cinque giorni), mentre al quinto posto Oceania incassa due milioni di euro e si porta a 12.1 milioni di euro complessivi, diventando ufficialmente il vincitore di queste festività natalizie.

Al sesto posto Passengers incassa 1.4 milioni di euro (4 milioni complessivi), mentre al settimo Il GGG raccoglie 1.2 milioni di euro (3.5 milioni complessivi). Ottava posizione per Lion, con 578mila euro (3 milioni complessivi), mentre chiudono la classifica Miss Peregrine (498mila euro, 6.2 milioni complessivi) e Rogue One: a Star Wars Story (484mila euro, 9.8 milioni complessivi).