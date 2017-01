Durante il suo discorso di accettazione delai, Meryl Streep ha deviato alquanto dalla norma della serata.

Generalmente, le star che ricevono questo riconoscimento tendono a focalizzarsi sulla propria carriera, ma l’attrice 3 volte vincitrice del Premio Oscar e 9 volte premiata ai Golden Globes (su un record di 30 nomination), ha preferito dedicarsi alla stretta attualità criticando il presidente eletto Donald Trump. Nello specifico il frangente in cui Trump, durante la sua campagna presidenziale, si è preso gioco del giornalista disabile del New York Times Serge Kovalevski e le sue posizioni in materia d’immigrazione.

Infine ha ricordato la collega e amica Carrie Fisher. Ricordiamo che Meryl Streep è stata anche la protagonista del film di Mike Nichols “Cartoline dall’Inferno” tratto dal romanzo semi-autobiografico scritto proprio dall’interprete della Principessa Leia di Star Wars.