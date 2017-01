Come spesso accade nelle varie kermesse hollywoodiane, “quello che accade sullo sfondo” risulta quasi più divertente delle immagini che scorrono in primo piano.

Come è successo nel momento in cui Ryan Gosling stava salendo sul palco per ricevere il premio come migliore attore in una commedia o musical. Nella categoria era in lizza anche Ryan Reynolds con Deadpool e, quando il co-protagonista di La La Land lo ha battuto, ha deciso di baciare appassionatamente Andrew Garfield, battuto da Casey Affleck nella categoria miglior attore in un film drammatico. Il tutto sotto il divertito sguardo della “signora Reynolds” Blake Lively.

La buffa scena è stata segnalata da BuzzFeed: