Come saprete, anche i Guardiani della Galassia appariranno nel vastissimo “parco” di personaggi previsti in, la prossima avventura corale dei Vendicatori sul grande schermo. Peter Quill, Gamora e il resto della banda saranno in buone mani anche quando affidati alla regia dei fratelli Russo:, regista di Guardiani della Galassia e, sarà infatti tra i produttori del prossimo cinefumetto dei registi di Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War.

Nel corso di un’intervista a IGN, Zoe Saldana ha infatti confermato il ruolo di Gunn tra gli addetti ai lavori del terzo Avengers:

James è tra i produttori [di Avengers: Infinity War]. So per certo che non lascerebbe mai che l’integrità di ciò che ha creato con Guardiani della Galassia fosse compromessa, dunque sono tranquilla.

Il coinvolgimento di Gunn, in termini produttivi, è un buon segnale sullo stato di salute del franchise con Chris Pratt. Gunn intende continuare a seguire i Guardiani da vicino: non resta che attendere con pazienza ulteriori dettagli sulle possibilità che prenda in carico anche un probabile Vol. 3 della saga, ipotesi sulla quale Gunn ha sempre glissato.

Qui di seguito l’intervista a Zoe Saldana:

Saldana ha rivelato, inoltre, di non aver ancora letto lo script del film dei Russo ma di aver visto le scene di Guardiani della Galassia vol.2 con il suo personaggio. Non è ancora chiaro se Gamora apparirà direttamente in Infinity War o in Avengers 4. Qui di seguito le parole dell’attrice poco prima della cerimonia dei Golden Globe.

oooooh Zoe Saldana has already seen a cut of Guardians of the Galaxy Vol. 2#GoldenGlobes pic.twitter.com/VmQJH8AGIc — MTV News (@MTVNews) 9 gennaio 2017



Il progetto di Avengers: Infinity War sarà composto da due film che verranno girati senza soluzione di continuità, le riprese inizieranno a novembre ad Atlanta, in Georgia. Nel primo, intitolato Avengers: Infinity War e in uscita il 4 maggio 2018, assisteremo al debutto di Captain Marvel in vista del suo film in solitaria nel 2019. Il secondo film, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Fonti: IGN, CBM