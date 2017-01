Tantoquandohanno avuto modo di affermare nelle settimane passate che la produzione di, il film solitario dedicato al Crociato di Gotham (il titolo, lo ricordiamo, è solo provvisorio e “di comodo”), prenderà il via in primavera.

Ora Batman-on-Film, sito che, a essere onesti, ha avuto degli alti e bassi in materia di attendibilità quindi v’invitiamo a prendere la cosa “cum grano salis”, sostiene che la macchina non verrà messa in moto prima dell’estate. Ciò metterebbe a repentaglio la (peraltro non confermata) release di luglio 2018. BoF sostiene che – ma qua siamo nelle terre selvagge dei rumour – che Ben Affleck stia procedendo con i piedi di piombo perché Justice League di Zack Snyder sarebbe alquanto “problematico”. Il due volte premio Oscar starebbe quindi adottando un approccio “attendista”.

A fronte di questa speculazione però, abbiamo la brevissima considerazione fatta dallo stesso Affleck durante la promozione stampa di Live by Night. A chiusura dell’intervista che trovate qua sotto, la star afferma, a proposito di Batman, che “Va tutto bene e sta procedendo regolarmente”.