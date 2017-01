L’ Hollywood Reporter annuncia che, stando al certificato di morte di, l’attrice celebre per il suo ruolo di principessa Leia in Guerre Stellari è deceduta alcuni giorni fa a causa di un infarto.

Il documento, a nome “Carrie Frances Fisher” e diffuso tramite l’Associated Press dal Los Angeles County Department of Public Health, specifica che ulteriori investigazioni di possibile natura tossicologica sono in corso per scoprire le cause dell’arresto cardiaco.

Test del genere sono molto lunghi e possono richiedere fino a diverse settimane.