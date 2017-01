Lando è una cosa grossa per me. Il suo è stato letteralmente il primo giocattolo che io abbia mai avuto. Quando hai a che fare con qualcosa di così fortemente iconico… per cui la gente presta così tanta attenzione, diventa tutto abbastanza difficile perché vuoi rispettare le aspettative. Ma tutto quello che puoi fare è cercare di essere all’altezza. E con Star wars si tratta di qualcosa di parecchio elevato. Mi voglio divertire. I registi sono fantastici. Adoro il collega che interpreta Han. Sarà bello, ci divertiremo. Sono pronto a spassarmela insieme a loro!

A margine della serata deiche lo ha visto trionfare come migliore attore nella categoria Musical o Comedy ha avuto modo di parlare dei futuri impegni per, lo spin-off di Guerre Stellari dove sarà il giovane(ruolo interpretato danella Trilogia Classica):

Ecco anche un video di Variety registrato dal red carpet dei Golden Globes,

Donald Glover talks about being cast in the upcoming Han Solo spinoff: “I was kind of shocked.” #StarWars #GoldenGlobes pic.twitter.com/0QVBMXGA8Z — Variety (@Variety) 9 gennaio 2017

MakingStarWars ha poi pubblicato un rumour sulle varie località che interesseranno le riprese della pellicola. Secondo il sito, il lungometraggio verrà girato parzialmente in Spagna a Fuerteventura (presso le Isole Canarie), location scelta per i suoi panorami “western” ricercati dalla Lucasfilm. Ma non è tutto: a quanto pare, la lavorazione del nuovo capitolo antologico di Star wars potrebbe interessare anche l’Italia.

Vi terremo aggiornati!

La pellicola, scritta e diretta da Phil Lord e Chris Miller, sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza. A fianco di Han Solo troveremo anche Chewbacca, e forse scopriremo come i due si sono incontrati. Nel cast anche Donald Glover ed Emilia Clarke.