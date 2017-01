doveva rendere finalmente giustizia al filone dei moviegame, le pellicole tratte da videogiochi di successo che, finora, non hanno brillato tanto a livello commerciale, quanto artistico (con la parziale eccezione della saga di, apprezzata dal pubblico e meno dalla critica).

Ma con 125 milioni di dollari di budget (esclusa la promozione), 148 incassati finora e un poco lusinghiero 17% su Rotten Tomatoes, il film con Michael Fassbender pare aver scontentato un po’ tutti.

Un paio di giorni fa, un utente di Twitter ha chiesto a James Gunn un’opinione in materia e il regista di Guardiani della Galassia ha prontamente ed educatamente detto la sua:

Most of them have failed because they’re bad. Many hit the screens too late, after their draw is over. And others are better left as games. https://t.co/WUnGEXJKty

— James Gunn (@JamesGunn) 8 gennaio 2017