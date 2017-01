Universal Pictures Home Entertainment Italia annuncia che, il remake firmato da Antoine Fuqua arrivato a settembre nei cinema italiani, sarà disponibile da domani in edizione home video.

A seguire, il comunicato.

I MAGNIFICI 7

DA MERCOLEDÌ DISPONIBILE IN DVD, BLU-RAY™ E 4K ULTRA HD

CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Un classico del western in versione rinnovata per le nuove generazioni. A 57 anni dall’omonimo cult diretto da John Sturges (a sua volta ispirato a I sette samurai di Akira Kurosawa), I MAGNIFICI 7 fa il suo spettacolare ritorno in home video con il remake diretto da Antoine Fuqua e interpretato dal premio Oscar® Denzel Washington, da Chris Pratt, Ethan Hawke e Vincent D’Onofrio. I MAGNIFICI 7 sarà disponibile in Blu-ray™, DVD e 4K Ultra HD dall’11 Gennaio 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Quando la città di Rose Creek si ritrova sotto il tallone di ferro del magnate Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), per trovare protezione i cittadini disperati assoldano sette fuorilegge, cacciatori di taglie, giocatori d’azzardo e sicari – Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) e Red Harvest (Martin Sensmeier). Mentre preparano la città per la violenta resa dei conti che sanno essere imminente, questi sette mercenari si trovano a lottare per qualcosa che va oltre il denaro.

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY TM :

Modalità vendetta, con Antoine Fuqua e i Sette: ‘I Sette’ e il regista Antoine Fuqua analizzano scene chiave e parlano della realizzazione di questo straordinario film

I pistoleri

La conquista di Rose Creek

La regia de I Sette

Bogue la canaglia

I Sette

Musica magnifica

INFORMAZIONI TECNICHE 4K UHD:

Genere: Western

Dischi: 1

Durata: 133 minuti ca

Audio : Italiano, Inglese per non vedenti, Francese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Thailandese, Tedesco, Turco, Ungherese – 5.1 Dolby Digital; Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible)

Video : Formato panoramico ad ultra alta definizione (2.39:1) 3840 x 2160p

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese Tradizionale, Coreano, Ebraico, Estone, Francese, Greco, Indonesiano, Inglese Per Non Udenti, Lettone, Lituano, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Thailandese, Tedesco, Turco, Ungherese

Contenuti Speciali : No

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Western

Dischi: 1

Durata: 133 minuti ca. (Durata contenuti speciali: 100 minuti ca.)

Audio : Italiano, Francese, Inglese Per Non Vedenti, Spagnolo 5.1 – Dolby Digital; Inglese 7.1 Dts-Hd Ma

Video : Formato panoramico ad alta definizione (2.39:1) 1920 x 1080p

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Arabo, Danese, Finlandese, Francese, Islandese, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Contenuti Speciali : • Modalità vendetta, con Antoine Fuqua e i Sette • Scene eliminate • I pistoleri • La conquista di Rose Creek • La regia de I Sette • Bogue la canaglia • I Sette • Musica magnifica

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Western

Dischi: 1

Durata: 127 minuti ca (Durata contenuti speciali: 22 minuti ca.)

Audio : Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Francese, Spagnolo – Dolby Digital 5.1

Video : Formato Anamorfico 16:9 Panoramico 2.39:1

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Arabo, Danese, Finlandese, Francese, Inglese per non udenti, Islandese, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese