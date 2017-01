Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Le Feste di Natale sono ormai terminate e, a patto che non siate stati colpiti dall’influenza come buona parte dello stivale, in eredità vi avranno forse lasciato qualche chilo in più.

Netflix suggerisce, tramite una infografica, degli esercizi da divano che coniugano binge watch e attività sportiva utile a tornare in forma.

La trovate qua sotto dopo il testo del comunicato stampa:

Sempre la stessa storia: dopo l’Epifania e le abboffate delle feste natalizie, ci ritroviamo seduti sul divano a fissare le scarpe da ginnastica (nuove!) e a pensare che, in qualche modo, dovremmo smaltire il panettone. Peccato che l’unico istinto sia quello di passare in posizione orizzontale, sullo stesso divano, e guardare le serie iniziate durante le Feste. Il dubbio ci attanaglia…Netflix o ginnastica?

Netflix ha pensato a come unire l’utile al dilettevole e risolvere il dilemma. Potremo restare direttamente sul divano a fare binge-watching e, allo stesso tempo, rimetterci in forma con il Netflix workout. Studiato per buttare giù i chiletti presi durante le vacanze senza rinunciare a guardare i nostri show favoriti, è un circuito di allenamento perfetto per i binge watchers: dagli squat alzandosi e sedendosi sul divano, passando per il plank addominale, la corsa sul posto e le flessioni. Il tutto mentre guardiamo i film e le serie tv su Netflix.

Studiate bene l’infografica e iniziate subito le vostre sessioni di allenamento. Potete anche andare al ritmo dei diversi contenuti….Se state guardando la nuova puntata di “Sherlock” e i clamorosi colpi di scena vi stanno facendo saltare sul divano, approfittatene per fare gli squat.

Se, invece, state riguardando per l’ennesima volta “Una mamma per amica: di nuovo insieme”, fate come Lorelai, afferrate delle lattine di bibite e fate i curl con i pesi in salotto! Se Scream vi sta facendo andare le pulsazioni stelle per la suspense, continuate a tenerle alte con il Jumping Jack.

Una serie di semplici esercizi da fare davanti/sul/di fianco al vostro divano, senza mettere in pausa gli show preferiti e senza perdervi neanche una battuta, in puro stile Netflix.

Chi ha detto che le maratone di serie TV non facciano bene al fisico?? Basta un po’ di inventiva!