Il direttore della fotografia Dan Mindel qualche ora fa ha postato sul suo account instagram una foto tratta dal set di Pacific Rim: Uprising, sequel del film di Guillermo del Toro ora fase di riprese.

Lo scatto, ora rimosso, mostrava una tabella con il nome di alcuni attori. Tra questi, a sorpresa, anche Rinko Kikuchi e Charlie Day, probabilmente tornati sul set a rivestire i panni di Mako Mori e del dr. Newton Geiszler.

Stranamente, c’era anche il nome di un’altra star, Karl Urban, che prontamente ha smentito il proprio coinvolgimento nel film su twitter.

Vi terremo aggiornati sulla questione.

Hey Peter ,

No , I’m not part of this project ,

Look forward to seeing it though.

😄👍🏼 https://t.co/JMB73zm9Zd

— Karl Urban (@KarlUrban) 9 gennaio 2017