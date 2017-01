Fin dai tempi de, ogni film diha proposto delle nuove truppe imperiali, con tanto di divisa differente a seconda del contesto bellico in cui devono operare.

Rogue One: A Star Wars Story non fa eccezione. Lo spin-off diretto da Gareth Edwards ha introdotto i temibili Death Trooper, dei soldati scelti che, oltre a mandare a riposare sotto ai cipressi alcuni compagni di squadra di Jyn Erso e Cassian Andor, fungono anche da guardie del corpo per il Direttore Orson Krennic. In aggiunta al loro aspetto poco amichevole c’è un altro fattore abbastanza evidente: il linguaggio incomprensibile tramite il quale comunicano.

Ovviamente si tratta di una scelta di sound design effettuata con consapevolezza e la spiegazione arriva dal libro The Art of Rogue One (via Inverse). Nell’elmetto è presente un dispositivo che codifica le loro parole rendendole indecifrabili a chiunque non indossi un casco da Death Trooper.

Ma non è tutto. A quanto pare il regista, che ha approvato il design di questi soldati nati da un concept originale di uno Stormtrooper realizzato dal leggendario Ralph McQuarrie, voleva uno stile anche più strano, seppur riconoscibile da tutti i fan della saga.

Il concept artist Christian Alzmann spiega: “Attraverso il design voleva rendere manifesto il fatto che il loro cervello fosse “andato”, tramite degli elmi che non fossero fisicamente indossabili da un umano. Sarebbero stati controllabili e simili a Lobot di Cloud City”.

